Turci hráli ligu, Češi protestují kvůli Veselému: Bojovali jsme celý týden...

Jan Veselý, opora tureckého klubu Fenerbahce Istanbul, má z drtivé většiny reprezentačních přestávek na programu zápasy mezinárodní Euroligy. Ta hráče na zápasy národních týmů neuvolňuje. Na duel proti Litvě chtěl Veselý do Opavy dorazit. Byl připravený i na otočku odcestovat a pomoct svým parťákům. Turecká liga však do pauzy přidala čtyři ligové zápasy. Což je proti regulím FIBA.

„Bojovali jsme celý týden,“ popisuje reprezentační manažer Michal Šob. „Podali jsme oficiální stížnost a apel přes FIBA, uvidíme, co bude dál. Teď se nám už bohužel v časovém presu rozhodnutí nepodařilo zvrátit, ale do budoucna doufáme, že se tohle opakovat nebude.“

Turci naplánovali čtyři ligové zápasy na úterý 30. listopadu, což je poslední den reprezentační přestávky. Hrál také Istanbul s Veselým. „Když to zástupci FIBA zjistili, taky byli překvapení,“ líčí Šob. „Je tedy fakt, že turecké kluby řekly – budeme ligu hrát, ale nebráníme hráčům, aby reprezentovali. To je takové šalamounské řešení, protože reprezentační okna jsou tady právě proto, aby hráči nebyli vystavení podobnému rozhodování. Jestli dát přednost reprezentaci, nebo klubu. Kluby sice naoko souhlasí, že hráči mohou reprezentovat, ale realita je často jiná a nic to na věci nemění.“

Společně s dalšími federacemi chtějí Češi problém probrat na blížícím se zasedání organizace FIBA. „Máme tam své zástupce, otevřeme tohle téma,“ potvrdil Šob. „Nelíbí se nám to. Vzhledem k politické válce mezi Euroligou a FIBA počítáme s tím, že se hráči při kolizi euroligových zápasů příliš nezapojí, ale tohle je jiný případ. Nešlo o zápas Euroligy, ale turecké ligy. To je stejné, jako kdyby si třeba Nymburk do reprezentační přestávky naplánoval zápas s Kolínem. A jen by řekl - jo, budeme hrát, rozhodnutí reprezentantů je na nich. To je cesta do pekel.“

Další kvalifikační zápasy se hrají v únoru proti Bulharsku.

„Musíme udělat maximum, abychom dostali Patrika Audu a Ondru Balvína z Japonska, ale tam to dlouhodobě naráží na to, že při cestování z a do Japonska by museli být čtrnáct dní v karanténě,“ připomněl Šob. „Tenhle stav je v Japonsku téměř dva roky konstantní. Uvidíme, co půjde udělat.“

V plné síle tak podle všeho český tým bude až v odvetách proti Bosně a Hercegovině a Litvě, které se budou hrát v červnu a červenci. „To už se většina soutěží nehraje, je teoretická šance mít celý tým kompletní,“ přitakal Šob. „V NBA bude záležet na tom, kdo půjde do play off, kdo bude postupovat. Teď to je tak, Vít Krejčí nezasahuje do prvního týmu a Tomáš Satoranský na tom s New Orleansem není v tabulce moc dobře. Nevypadá to, že by mohli zasáhnout do play off. Špatně pro něj, teoreticky dobře pro nás. Bylo by ideální mít v létě tým v plné palbě.“

Nepříjemností prvního srazu bylo zranění Davida Jelínka. Střelec z celku Andorry hrající španělskou ligu si po neodpískaném faulu pochroumal kotník. „Není tam nic zlomeného, David odcestoval do Španělska, ale zranění si asi vyžádá delší rekonvalescenci,“ komentoval reprezentační manažer. „Podle nás to byl jednoznačně úmyslný faul po střele. Soupeř nehrál míč, podskočil Davida a dopadl mu, byť asi nechtěně, na kotník. Bohužel to neviděl ani jeden rozhodčí.“