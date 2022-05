Finále basketbalových nadějí ovládli pražští Tygři, fandily i celebrity

Nejlepším týmem basketbalistů do 11 let se stali Tygři Praha, stříbro bral domácí Brandýs nad Labem. • BK Brandýs

Na dva roky covid zatrhnul mladým basketbalistům možnost rvát se o titul v celonárodních šampionátech. Ale to už je minulost. V Brandýse nad Labem o víkendu jako první vyvrcholila za účasti 12 nejlepších týmů kategorie do 11 let. Z mistrovského titulu se nakonec radoval tým Tygrů Praha, stříbro zůstalo domácímu klubu BK Brandýs, bronz brali po skvěle zorganizovaném turnaji kluci z Pardubic.