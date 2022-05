Nymburk první semifinále zvládl. Museli hrát naplno, těšilo kouče Ústí

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Ústí nad Labem neporazilo Nymburk už 21 let a 55 utkání, ale první semifinálový zápas v klubové historii rozehrálo srdnatě. Po první čtvrtině Sluneta vedla 19:17, v dalším průběhu však měli navrch domácí.

Nejlepším střelcem zápasu byl nymburský rozehrávač Harding s 22 body. Domácí výrazně předčili soupeře na doskoku, a to v poměru 60:29. Pod košem kraloval čtyřicetiletý Benda, který si připsal 14 doskoků a 10 bodů. Podobný double double zaznamenal Kříž za 11 bodů a 12 doskoků. V ústeckém týmu dali po 16 bodech Američané Svejcar a Joseph.

„Určité části zápasu jsme hráli dobře hlavně v obraně. V útoku to nebylo ono, nechci se vymlouvat na tu delší pauzu. Možná to bylo tím, že jsme se hodně soustředili na obranu a pak nebylo tolik sil do útoku,“ řekl nymburský kouč Aleksander Sekulič, jehož tým podobně jako Ústí čekal po čtvrtfinálové sérii na další zápas přes deset dní.

Trenér hostů Jan Šotnar své hráče i přes porážku chválil. „Donutili jsme domácí hrát na sto procent. Před zápasem jsem říkal, že bychom chtěli vyhrát první čtvrtinu a pak se uvidí. To se nám sice povedlo, ale od druhé čtvrtiny nás Nymburk přitlačil,“ uvedl Šotnar. „Prohráli jsme o 31 doskoků, to je absolutní destrukce. Musím se podívat, z čeho to pramenilo,“ prohlásil.

Petr Benda si připsal nejvíce doskoků v ligovém zápase za posledních deset let. „Proti menším hráčům, kteří přeci jen o doskok tolik nebojují, je to snazší. Bojovnost je důležitý faktor, když se týmu v útoku tolik nedaří,“ uvedl zkušený pivot.

„Za vysoké číslo na doskoku může i to, že jsme minuli hodně střel včetně těch jednoduchých z pod koše, z trestných hodů. Doufejme, že v dalším zápase budeme střílet mnohem lépe než dneska. Trenér byl hodně naštvaný, ale to vlastně všichni v kabině,“ konstatoval Jerrick Harding, jehož tým měl úspěšnost střelby 47 procent.

Nymburk - Ústí nad Labem 93:70 (17:19, 39:30, 62:49)

Nejvíce bodů: Harding 22, Hruban 16, Kříž 11, Benda a Ross po 10 - Svejcar a Joseph po 16, Spencer a Fait po 8.