MČR U17: Mládež USK získala titul, Tygři Brno mají historické stříbro

O víkendu se v Brně na Morendě konalo basketbalové MČR kategorie U17 za účasti čtyř týmů, které se do vyvrcholení sezony probojovaly přes zápasy play off. Pořadatelem klání nejlepších chlapeckých výběrů byl klub Tygři Brno. Jeho basketbalisté nakonec obsadili druhé místo, když ve finále nestačili na pražský USK.

V sobotu byly na programu semifinálové zápasy a oba dva byly vyrovnané až do konce. V prvním zápase byli úspěšnější domácí Tygři, kteří zvítězili nad Sokolem Pražským 61:57. Domácí vedli už o 12 bodů, ale Sokol Pražský ještě dokázal koncovku zdramatizovat. Po tomto zápase proběhlo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil bývalý reprezentant ČR a současně i trenér v Tygrech Brno Jiří Okáč. Ve druhém zápasu nastoupili BK Lions Jindřichův Hradec proti USK Praha. V závěru Jindřichohradečtí dotahovali desetibodový náskok USK, ale nakonec podlehli těsně 82:83.

V neděli v prvním zápase o třetí místo nastoupil Sokol Pražský a Jindřichův Hradec. Přestože zápas nakonec skončil o 16 bodů, tak dlouho nebyl rozhodnutý, až v závěru Jindřichův Hradec utekl ve skóre a radoval se z bronzových medailí po konečném výsledku 92:76.

Do finálového zápasu nastoupili domácí Tygři proti USK Praha. Začátek zápasu byl vyrovnaný, ale na konci první čtvrtiny se utrhli do vedení USK. Do výraznějšího vedení se dostalo USK na konci druhé čtvrtiny, kdy odskočili na rozdíl 10 bodů. Tygři se nevzdávali, bojovali a několikrát stáhli rozdíl ve skóre a vypadalo to, že dojde ke zvratu. USK si ovšem náskok stále udržoval a nakonec slaví zisk zlatých medailí po výsledku 79:67.

Pro Tygry Brno je zisk stříbrných medailí další velký úspěch a zdárné zakončení sezony, kdy v kategorii U14 skončili na MČR na 5. místě a v kategoriích U15 a U19 na 4. místě. Také v minižákovských kategoriích se Tygříci zúčastnili závěrečných turnajů v rámci ČR. Klub, ač působí teprve 7 let, se tak pod vedením Vlada Paunoviče stále víc zviditelňuje.

Slavnostní zakončení proběhlo za účasti reprezentanta Patrika Audy, který se vrátil z Japonska, Jiřího Okáče a taky velkého fanouška Tygrů Bolka Polívky.