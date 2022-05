Repríza loňského finále. Opava přemohla Brno a o titul vyzve Nymburk

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Opava si vypracovala první mečbol v semifinále sobotní výhrou 87:81 v Brně a v úterý v zaplněné domácí hale vykročila rázně za jeho proměněním. Slezané začali šňůrou 15:0, až po pěti minutách hry se jako první z brněnských hráčů trefil Bálint. Hostům se pak povedlo zkorigovat na rozdíl deseti bodů, ale následovala dvanáctibodová série Opavy, která znamenala vedení 30:8 po první čtvrtině.

„Brno se nemohlo trefit, my jsme hráli takovou rozháranou hru. Nehráli jsme v útoku organizovaně. Bylo otázkou času, kdy nás to potrestá,“ řekl opavský kouč Petr Czudek České televizi.

V dalších dvou desetiminutovkách měli navrch naopak brněnští hráči. Třetí část ovládli 30:14 a úvodu poslední čtvrtiny se po trestných hodech Krakoviče dostali poprvé i do vedení 62:61. Svěřenci trenéra Czudka však obrat nepřipustili a v závěru si postup pohlídali.

„Bohužel druhá a třetí čtvrtina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Byli jsme nervózní, ale naštěstí vůlí a díky těm lidem tady jsme poslední čtvrtinu zvládli. Do Brna nikdo nechtěl, kdo ví, jak by ta série pak vypadala. Opět se ukázalo, že poslední krok je nejtěžší,“ uvedl Czudek. Jeho tým táhl pivot Markusson s 20 body a 12 doskoky, kapitán Šiřina dal 15 bodů.

Necelé tři minuty před koncem musel odstoupit ze hry opavský Gumbs, kterého při pokusu o smeč zastavil faulem Mickelson. Americký hráč si zřejmě poranil zápěstí. „Potřebujeme ho zdravého, pokud chceme ve finále čelit Nymburku,“ řekl trenér slezského týmu.

Brněnský kouč Lubomír Růžička pochválil své hráče za návrat do zápasu po první čtvrtině. „Kluci to nezabalili, ukázali charakter. Třetí čtvrtina byla impozantní. Myslím, že se domácí trošku lekli. Ale mají Kubu Šiřinu, který je nakopl. Dal tam důležité nájezdy, domácí uklidnil a ti to pak v euforii před fantastickým publikem dohráli,“ uvedl Růžička. Nejlepším střelcem hostů byl autor 15 bodů Bálint.

Finále na tři vítězné zápasy začne 20. května na palubovce Nymburka. V Brně rozehrají sérii o bronz na dvě výhry o den dříve.

Semifinále play off basketbalové ligy mužů - 5. zápas:

Opava - Brno 83:66 (30:8, 44:26, 58:56)

Nejvíce bodů: Markusson 20, Šiřina 15, Gniadek 14 - Bálint 15, Puršl 14, Krakovič 12. Konečný stav série: 4:1.