Gniadek: Na finále se všichni těšíme. Doufám, že nás požene plná hala!

K Okáčovi, Klapetkovi nebo Trnkovi, hvězdám mistrovské éry Opavy, jste coby pivot vzhlížel?

„Ne, vůbec (usměje se). Já ani nevím, kdo v té době o titul hrál.“

Opavského rozehrávače si ale pamatujete, ne?

„Toho ano, ale až z pozdějšího vyprávění. Ne, že bych Petra (Czudka, současného trenéra Opavy) už tehdy sledoval. Po pravdě, v roce 2003 mi stačilo, že se basketem bavím a začínám hrát. Finále šlo úplně mimo mě.“

A teď? Jak vidíte šance proti Nymburku?

„Všichni se těšíme! O tohle jsme hráli celou sezonu. Navíc, když už není žádné covidové omezení a víme, že o lístky byl enormní zájem. Mělo by být vyprodáno. Šance? Za poslední roky největší. Je jenom na nás, jak se s tím popereme. Sice nám nehraje do karet zranění Keenana Gumbse a Radima Klečky, ale pořád si myslím, že letos je šance největší.“

Z čeho víra pramení? Že jste Nymburk porazili ve finále poháru a jednou i v sezoně?

„Určitě i z toho. Že by je někdo porazil dvakrát během sezony, přičemž z toho jednou ve finále poháru, to neznají. I oni budou obezřetnější, opatrnější.“

Tušili jste hned, že zranění Gumbse bude vážné? Že mu finále kvůli zlomenému zápěstí uteče?

„Vypadalo to fakt hrozivě. Šel na smeč, hráč z Brna do něj vletěl a Gumbs spadl přímo na zápěstí. I z jeho reakce hned po pádu jsem věděl, že to nebude dobré. Ale zlomené? To jsme nečekali. Nedá se nic dělat. Keenan hrál skvěle, musíme se obejít bez něj.“

Co by měla být, kromě bouřlivých fanoušků, největší síla Opavy?

„Sehranost. Jsme tým, který je spolu dlouho, to je naše nejsilnější zbraň. Někteří spolu hrajeme už od dorostu, jsme sehraní.“

Údernou zbraní je i 220 centimetrů vysoký švédský pivot Mattias Markusson, souhlasíte?

„Ano, ze začátku jsme si chvíli zvykali. Nebyli jsme zvyklí na cizince, ani na jeho výšku. Začlenit tak vysokého hráče do systému, není úplně jednoduché. Maty zapadl nad očekávání. Supr kluk i do kabiny, hraje výborně.“

Pochytil už základy češtiny?

„Česky umí výborně jenom nadávky. (usmívá se) S většinou kluků mluví anglicky, není problém.“