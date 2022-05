Finále „jen“ na tři výhry. Opava chce ukončit éru Nymburka

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Prognózy hovoří jasně: nadcházející basketbalové finále by mělo být nejdramatičtější a nejatraktivnější za dlouhé roky. „Dobře si pamatuju finále 2011 s Prostějovem, které bylo poslední vyrovnané. Letos tam vidím podobný náboj,“ přiznal nymburský veterán Petr Benda.

Hrát se bude na tři vítězné zápasy (letošní čtvrtfinále i semifinále přitom bylo na čtyři výhry). „Jde o rozhodnutí klubů. Vychází to z poslední dekády, kdy byla finálová utkání jednostranná. Je to kompromis, z mého pohledu optimální model,“ prohlásil sportovní ředitel NBL Zdeněk Ringsmuth.

Systém se v nejvyšší basketbalové lize mužů často mění. Loni se například finále smrsklo pouze na dvě utkání a Nymburk slavil titul v opavské hale. Naopak nechvalně proslulá série z roku 2013 (na čtyři výhry) byla předčasně ukončena. „Musel jsem jedno utkání vypustit, protože Prostějov už neměl hráče. Čtvrtý zápas by domácí hráli v pěti lidech. Všichni souhlasili, že to bylo jediné možné řešení,“ vzpomínal Ringsmuth.

Hrací model play off pro příští sezonu bude znám zhruba za měsíc. „Budeme připravovat návrhy na systém soutěže. Je tam dokonce i návrh z Nymburka, aby se hrály všechny série na tři vítězná utkání. Z důvodu vytížení hráčů v reprezentaci a podobně,“ prozradil Ringsmuth.

Výhoda domácí haly

Lepší výchozí pozici má před startem letošního finále Nymburk, který začíná doma. V úterý pak už může teoreticky před vlastními fanoušky vybojovat titul. „Pro nás je to nevýhoda. Silnější jsme spíš v domácí hale. Ale je to odraz průběhu celé soutěže. Nymburk si to jednoznačně zasloužil,“ prohlásil opavský pivot Martin Gniadek.

Jeho tým už v sezoně tradiční vládce z Nymburku dvakrát porazil. „Letos si věříme víc než kdy jindy,“ vyhlížel kapitán Jakub Šiřina k vyvrcholení Kooperativa NBL. V březnu se Slezané postarali o senzaci a finále poháru ovládli 97:93, na podzim zvítězili i doma v lize 100:98. „Dokázali jsme si, že s Nymburkem umíme hrát. Dvakrát jsme ho porazili a jednou prohráli po prodloužení. Letos je možná největší šance Nymburk ve finále porazit.“

Šiřina nemluvil do větru. Opavští jsou dlouho pospolu, otrkali se navíc v pohárové Evropě a disponují už širší rotací. Kádr výrazně posílil švédský dlouhán Mattias Markusson. Před finále ovšem Slezané ztratili amerického střelce Keenana Gumbse a na marodce zůstává i Radim Klečka. V neděli domácí požene našlapaná hala, kde fanoušci vytvoří pověstné žluté peklo.

Nymburk domácí soutěži vládne od roku 2004, neslavil jen v roce 2020, kdy bylo play off ligy zrušeno kvůli pandemii. Kouč Aleksander Sekulič může poprvé v české lize získat mistrovský titul jako hlavní kouč. „Věřím, že už jsme se poučili z lekce, kterou nám Opava uštědřila v poháru. My máme hráče, kteří vědí, co znamená hrát tyto velké zápasy,“ prohlásil Slovinec. K dispozici má kompletní kádr.

Kapitán Vojtěch Hruban přiznává, že tahle série bude mít zvláštní náboj. „Spousta lidí nám překvapivě nevěří, což nám dává extra motivaci. Letos máme lidem co dokazovat. Cítím určitou potřebu dokázat, že jsme pořád nejlepší,“ prohlásil.

Nymburský klub neprohrál v sérii o zlato zápas od roku 2011. Na kontě má 28 finálových výher v řadě. „Všechno jednou musí skončit. Letos? Za pět let? Hlavně aby už Nymburk někdo porazil a ukončil jeho sérii,“ burcoval opavskou družinu Gniadek.

Program finále:

Nymburk-Opava (pátek, 17.00)

Opava-Nymburk (neděle, 17.00)

Nymburk-Opava (úterý, 17.00)

případně:

Opava-Nymburk (26. 5., 18.00)

Nymburk-Opava (29. 5., 18.00)

Pozn.: zápasy přenáší Česká televize na svém webu a druhé poločasy na ČT sport.