Nymburk dostal extra motivaci. V prvním finále Opavu přejel, teď čeká peklo

Dvakrát v sezoně dokázali Nymburk porazit, proto byli opavští basketbalisté pasováni do role černých koňů nejvyšší české soutěže NBL. Úvodní finále v Polabí však jednoznačně patřilo sedmnáctinásobným českým mistrům.

Na vedení Slezanů 5:0 zareagovali nymburští hráči bleskově a pod taktovkou Vojtěcha Hrubana si začali vypracovávat slibný náskok. Úvodní část vyhráli o tři body, ve druhé čtvrtině už však domácí disponovali šestnáctibodovým vedením (33:17).

Opavský tým se před koncem druhé části sice dostal na dostřel, ale především zásluhou 21 bodů kapitána Hrubana vedl Nymburk v poločase 46:41.

„Měli jsme tam dvoucifernou ztrátu, ale dokázali jsme se z toho ještě dostat. Nymburk na nás byl ale připravený na sto deset procent,“ uznal v rozhovoru pro Českou televizi opavský lídr Jakub Šiřina.

42 Tolik bodů zaznamenal tým Nymburka z rychlých protiútoků. Naopak Opava z této herní situace připsala jen 15 bodů.

Domácí po návratu ze šaten předvedli smrtící nástup. Když veterán Petr Benda přidal další ze snadných košů, byl z toho nymburský trhák v poměru 21:2. Podruhé se už opavský tým do zápasu vrátit nedokázal.

„Vletěli jsme tam s novou energií. Měli jsme několik skvělých zákroků v obraně. Udělali jsme bodovou šňůru, která nás uklidnila,“ pochvaloval si Hruban. Třetí čtvrtinu nakonec jeho tým vyhrál hrozivým poměrem 36:16.

„První poločas byl z naší strany ještě snesitelný, ale rozhodl nástup Nymburka do třetí čtvrtiny. Po našich hloupých ztrátách dávali rychlé body z protiútoků. My jsme se nestačili vracet,“ líčil zklamaný Šiřina. „Tahat se podruhé z dvouciferného náskoku Nymburka je strašně těžké a navíc teď, když nám vypadli další dva hráči z rotace.“

Opavská marodka se ve druhé půli rozrostla o rozehrávače Radovana Kouřila a křídelníka Jana Švandrlíka, herně se navíc nedařilo švédskému obrovi Mattiasi Markussonovi. Vrcholem zmaru hostů bylo, když Jakub Slavík nechtěně podal po inkasovaném koši míč z výhozu rovnou do ruky Hrubanovi, jenž se usmíval po nejsnadnější trefě.

V Nymburském dresu kromě Hrubana (29 bodů) zářil tradiční tahoun Jerrick Harding (18 bodů, 6 asistencí). Náskok se díky nim vyšplhal až na 32 bodů.

V závěrečných minutách už zbývala jediná otázka, zda Nymburk pokoří stobodovou hranici. Opavu nakonec uchránil Američan Logan Routt, který zahodil dva trestné hody.

Nymburk po přesvědčivém výkonu čeká nedělní zkouška v opavském pekle. Právě v domácím prostředí si tým Petra Czudka věří daleko víc.

„Plná hala nás doma vybičuje ještě k lepšímu výkonu a bude nám to snad trošku i padat,“ doufal Šiřina. Dobře ale věděl, že bez zraněného Kouřila by akcie strmě poklesly. „Uvidíme, jak na tom bude v den zápasu. Snad se dáme co nejvíc do kupy, aby naše rotace byla co nejširší.“

Nymburk-Opava 99:72 (20:17, 46:41, 82:57)

Nejvíce bodů: Hruban 29, Harding 18, Ross 14 - Jurečka 11, Kvapil a Zbránek po 10. Fauly: 20:18. Trestné hody: 20/15 - 14/10. Trojky: 8:10. Doskoky: 34:43. Stav série: 1:0.

Další program:

Opava-Nymburk (neděle, 17.00)

Nymburk-Opava (úterý, 17.00)

případně:

Opava-Nymburk (26. 5., 18.00)

Nymburk-Opava (29. 5., 18.00)