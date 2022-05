Senzace v Opavě. Dal jsem to krví, řekl bojovník Jurečka. Tleskal i Faksa

„Možná nás Nymburk trošku podcenil, když viděl, že Kuřka (Kouřil) se Švandysem (Švandrlíkem) nehrají. Asi si mysleli, že to půjde samo,“ radoval se osmnáctibodový Luděk Jurečka, který zápas končil v krvi. Obě nosní dírky měl ucpané tampóny, obličej zakrvácený. „Dnes jsem to dal krví, ale vyplatilo se. Říkal jsem si, budu mít zlomený nos a prohrajeme o bod? To už bych fakt něco rozkopal!“

Čím jste soupeře překvapili?

„Zkusili jsme na ně vlítnout, odměnou byl náskok 14:0 (ve 3. minutě). Na vlně jsme se pak vezli. Hnaly nás tři tisícovky lidí, to nám dodalo energii. Věděli jsme, že je nás málo, že se nemáme na co šetřit. Že to pro nás, dá se říct, mohla být poslední možnost, jak trošku zdramatizovat sérii. Jinak bychom jeli do Nymburku s minimálními šancemi. Já čekal po přestávce vítr jako v Nymburku, kde nás zmlátili. Dostali jsme tam deset dvanáct bodů za tři minuty. Teď to předvedli na začátku čtvrté čtvrtky, naštěstí jsme pak zase měli momenty, kdy jsme se do toho vrátili. Super, série 1:1.“

Kromě Kouřila a Švandlíka vám chybí i zranění Gumbs a Klečka. Síly vám nedocházely?

„Určitě docházely, už jsme zalezli do zóny, kde nemusíme presovat celé hřiště. Musíme to hrát hlavou, ne nohama, hlavně ti starší (usmívá se) A vyplatilo se.“

Jak jste přišel ke krvavému šrámu?

„Myslím, že mi dal asi Maty (Markusson), jak šel blokovat. Dal mi loktem vlastní hráč. Už jsem před tím dostal do lícní kosti, kterou jsem měl zlomenou, pak jsem měl jazyk rozkouslý... Dnes jsem to dal krví, ale vyplatilo se. Říkal jsem si, budu mít zlomený nos a prohrajeme to o bod? To už bych fakt něco rozkopal!“

Čekal jste, že Nymburk bude tlačit víc?

„Tlačili, Šiřa (Šiřina) toho měl plné zuby, furt na něho byli nalepení. Přidali se jiní, kteří pomohli vyvážet balon, týmovým výkonem jsme to zvládli.“

Lukáš Palyza přiznal, že v první čtvrtině byli v panice. To se nepodaří každý den, ne?

„Už tady měli pár podobných zápasů, ale panika asi ještě nebyla. Možná je zakřikli trošku diváci? Nevím, já byl jen rád, že byli v panice.“

Co se vám honilo hlavou, když Benda 7 minut před koncem otočil na 62:63? Pořád jste věřili?

„Já věřil. Když to je na dva koše, je to furt hratelné. Kdyby pak přišly další dva tři rychlé protiútoky, hlava jde dolů. Říkáte si, že je tady zase. Že kvůli dvou třem minutám prohrajeme celý zápas, co vedeme. To by byla škoda. Furt jsem věřil. Pomohl jsem těžkou trojkou, nějaký rychlý protiútok jsme dali a už se zase dostali do vedení.“

Marodku máte velkou, rotace je těžká. Jak to zvládá rozehrávač Šiřina, který prakticky nesleze ze hřiště? (odehrál 38 minut a 50 vteřin, nastřílel 20 bodů)

„Bude den a půl odpočívat a pak si zase dá třicet osmičku v Nymburku. Asi to jinak nebude. Musíme odpočívat, nedělat blbosti a vydržet ještě týden.“