Sestup? Tragédie pro Andorru. Střelec Jelínek o chybě sudího a budoucnosti

Ta nešťastná událost se stala v listopadu v Opavě, patnáct set kilometrů daleko od Andorry, ale do značné míry určila i osud tamního basketbalového klubu. David Jelínek v něm patří k oporám, ale čtvrt roku strávil na marodce s potrhanými vazy v kotníku. V reprezentačním dresu v zápase proti Litvě dopadl při tříbodovém pokusu na nohu Eigirdase Žukauskase a neštěstí bylo na světě. Nyní se už coby volný hráč do národního týmu vrací, aby smyl pachuť ze zvláštní sezony.

Klubu jste chyběl celý prosinec, leden a únor. Povězte Davide, jak vám zranění zatřáslo sezonou?

„Sezonu mi celkem dost ovlivnilo, ale to ke sportu patří. Byly to přetrhané vazy v kotníku.“

Pauza čtvrt roku byla asi víc, než jste sám čekal, že?

„Ano, bylo to horší, než jsem si myslel. Spousta rehabilitací, ledování, postupných pohybů. Co jsem se vrátil do Andorry, tak jsem s kotníkem nemohl týden pohnout, pomalu ani s prsty na noze. Šlo to pomalu, ale pak se to dostalo do fáze, že jsem byl schopný fungovat normálně a nějak s tím hrát.“

Jak je na tom kotník teď?

„Furt to není úplně ideální, asi už to nebude tak perfektní jako předtím. Stejný kotník jsem si znovu podvrknul ještě měsíc a půl před koncem sezony, takže i hrozilo, že se ani teď nebudu moct připojit k nároďáku. Ale dopadlo to dobře.“

Ještě štěstí, že jako vyhlášený střelec z dlouhé vzdálenosti nemusíte tak moc spoléhat na atletické schopnosti, že?

„Jo, nejsem hráč, který se pohyboval nad obroučkou. Občas jsem nějaké momenty měl, teď jich bude ještě míň. Tak se zaměřím na to, co umím nejlíp.“