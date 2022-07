Satoranský a spol. dobyli Litvu. Jak dál zabojují o mistrovství světa?

Tohle kvalifikační okno se basketbalové reprezentaci vydařilo. Tým kolem hvězdného Tomáše Satoranského zvládl oba zápasy a zajistil si postup do další skupiny. Dosud neporaženou Litvu, rovněž jistého účastníka dalších bojů, navíc porazil rozdílem 11 bodů a po domácí porážce 66:74 má lepší vzájemný zápas.

Úvod připomínal páteční souboj s Bosnou a Hercegovinou (93:81). Rozhárané úvodní minuty rozčísl Jaromír Bohačík, který i tentokrát poslal Česko do vedení. Zatímco na litevské straně byla cítit nervozita, Satoranský trefil přesnou trojku a zavelel ke zteči. Rozehrávač, který podepsal kontrakt v Barceloně, pomohl k dvoucifernému vedení už v závěru úvodní čtvrtiny.

Ve druhé části hry si zásluhou drzého Tomáše Kyzlinka, jenž neúnavně pořádal výpady pod koš, vedl tým Ronena Ginzburga už rozdílem 17 bodů. Poločas hosté vyhráli 45:32. „Začali jsme skvěle a hráči, kteří přišli z lavičky, nám dali neskutečné množství energie. Hráli jsme dobrý tempo basket,“ pochvaloval si Satoranský v rozhovoru pro Českou televizi.

Třetí čtvrtina se stala v kvalifikaci pro český už několikrát osudnou. Litva po návratu ze šatny ožila a spolu s ní pulsovala i našlapaná aréna v Klajpedě. Šňůrou 10:0 se dostala do kontaktu. Satoranský pak kontroval trestnými hody a hostující tým se uklidnil. „Bohužel přišlo naše hluché místo. Ale naštěstí jsme se mentálně udrželi ve hře,“ oddechl si Satoranský.

Litva nicméně zlepšila obranu a pod její koš se čeští basketbalisté dostávali čím dál tím hůř, z čehož pramenily ztráty a český náskok se ve třetím hracím období smrskl na 9 bodů (61:52).

Patrik Auda nicméně držel naděje na vítězství a do domácích řad se vkradla střelecká nervozita, která vedla v několik minutých trojek. Do koncovky si čeští hráči nesli náskok 20 bodů, zběsilý závěr domácích ale vedl ke snížení. „Vytáhli na nás obranu, ale byli jsme schopní tlak ustát. Litva nikdy nechce prohrát, i když to měli 5-0. Výsledky se počítají do další fáze,“ upozornil Satoranský.

V divokém a rozkouskovaném závěru si hostující tým zkušeně pohlídal potřebný náskok vyšší než o 8 bodů. Nad Litvou navíc triumfoval poprvé od roku 2006. „Věděli jsme, jaký tady na nás bude tlak. Ale už jsme dostatečně zkušení, abychom dokázali zvládat velké zápasy i v takové atmosféře,“ hlásil pivot Ondřej Balvín.

Cesta mezi dvanáct evropských účastníků šampionátu, který příští rok hostí Filipíny, Indonésie a Japonsko, vede přes další ze čtyř kvalifikačních skupin.

Do té „české“ si reprezentace přenese výsledky s dosavadními postupujícími soupeři a vyzve zbývající tři soky - Francii, Černou Horu a Maďarsko. Na mistrovství světa postoupí z každé skupiny první tři celky.

Kvalifikace bude pokračovat 24. a 27. srpna. „Tahle výhra je důležitá pro naši mentalitu, pro další kvalifikační okno těsně před mistrovstvím Evropy. Je to vzpruha a nabití sebevědomím před tím, co teď přijde,“ dodal Balvín.