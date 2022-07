Mladé basketbalistky na ME ovládly skupinu. Koučka je před Belgií varuje

České basketbalistky do 20 let hrají na turnaji v Maďarsku • Česká basketbalová federace

Stoprocentní bilance. České basketbalistky do 20 let prošly základní skupinou mistrovství Evropy v maďarské Šoproni bez porážky. Připsaly i cenný skalp, když porazily silnou Francii. „První místo je nad očekávání. Doufám, že to tým nakopne do dalších bojů,“ řekla trenérka Romana Ptáčková. Její svěřenky se v osmifinále V osmifinále šampionátu se střetnou s Belgií.