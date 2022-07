Rvou se jako lvi, chválil kouč Ginzburg. Jak basketbalisté mohou projít na MS?

Po nevydařeném vstupu do kvalifikace otočil český tým kormidlem. Na jaře doma těsně porazil Bulharsko a v červencovém kvalifikačním okně nejprve zdolal v Pardubicích nebezpečnou Bosnu a Hercegovinu a v Klajpedě i věhlasnou Litvu 83:72. „Je to další vítězství pro tuhle partu hráčů, která toho už v minulých letech hodně dokázala,“ vyprávěl trenér Ginzburg. „Je to pro nás ohromná výhra, po šestnácti letech jsme porazili basketbalovou velmoc,“ přidal se Tomáš Kyzlink, který nasázel 18 bodů.

Poprvé od loňské olympiády mohl reprezentační kouč využít i největší oporu Tomáše Satoranského. Nová akvizice Barcelony k pondělnímu triumfu přispěla 21 body. „Pro nás je to neskutečné vítězství tady v Litvě. Navíc bez Jana Veselého, když každý ví, jak je pro nás důležitý. Hráči odvedli skvělou práci, znovu ukázali, že se doslova rvou jako lvi,“ hodnotil Ginzburg.

Litvě v tomto okně chyběla řada hvězd, tým však v závěru ukázal, jak nenávidí porážky a pořádně přitvrdil. O to cennější je vítězství o 11 bodů, díky kterému má Česko lepší vzájemné zápasy. „Dostalo nás zpátky do hry o mistrovství světa,“ radoval se kouč reprezentace.

Ve skupině F Češi narazí postupně na Francii, Maďarsko a Černou Horu. Jelikož se dosavadní výsledky počítají, figuruje tým na 4. místě šestičlenné tabulky. Na šampionát, jenž příští rok hostí Indonésie, Japonsko a Filipíny, postupují tři nejlepší.

Dostat „pod sebe“ minimálně třetí Černou Horu by pro Ginzburgovu partu neměl být nepřekonatelný problém. I proto mají body z Litvy takovou hodnotu. „Samozřejmě tým byl v úplně jiném složení než v předchozích oknech. Měli jsme víru, že můžeme porazit i tým jako Litva, protože tahle generace je opravdu výjimečná a jsem rád, že mohu být její součástí,“ řekl Kyzlink.

Tým se 2. srpna sejde v Mariánských Lázních, kde se začne chystat na sváteční EuroBasket 2022 (1.-18. září). V plánu jsou přípravné turnaje v Pardubicích (soupeři Bulharsko a Chorvatsko) a v Hamburku (soupeři Německo a Srbsko, nebo Itálie).

Ještě před startem letošního vrcholu, jehož skupinu hostí i pražská O2 arena, přijdou na řadu kvalifikační duely o mistrovství světa. Na úvod se Češi představí 24. srpna ve Francii, o tři dny později v Chomutově přivítají papírového outsidera Maďarsko.

„Myslím, že výchozí pozice je to dobrá. Když bych se na ni podíval před tímto oknem a teď, tak jsme odvedli dobrou práci. Dvě výhry nám určitě pomůžou. Uvidíme, jak to bude dál v srpnu. Když jsme v takovéhle sestavě, z další skupiny můžeme porazit kohokoli,“ prohlásil další navrátilec do týmu Patrik Auda.

Dá se očekávat, že v srpnových duelech bude tým mnohem sehranější a navíc posílený o další velké jméno – Jana Veselého. Podkošová opora nedávno vybojovala titul s Fenerbahce a podepsala smlouvu v Barceloně, kde bude nastupovat společně se Satoranským. „Naše slabiny? Soupeřům jsme dovolili hodně útočných doskoků, tam bychom měli být pozornější. Určitě se to zlepší s příchodem Honzy Veselého,“ vyhlížel Kyzlink.

Další dobrá zpráva? Pro evropský šampionát se už počítá i s jediným českým hráčem v NBA Vítem Krejčím. I on by se tím pádem mohl zapojit do nejbližších kvalifikačních bojů. „Pokud s námi v dalších fázích budou Honza Veselý a Vítek Krejčí, tak by nám to mělo zase trošku pomoct,“ nepochyboval Auda.

Tabulka skupiny F 1. Francie 6 5 1 464:343 11 2. Litva 6 5 1 462:421 11 3. Černá Hora 6 4 2 464:428 10 4. ČESKO 6 3 3 485:483 9 5. Bosna a H. 6 3 3 472:486 9 6. Maďarsko 6 3 3 399:469 9 Pozn.: postupují první tři týmy.

Český program kvalifikace MS 2023:

24. srpna: Francie-ČESKO

27. srpna: ČESKO-Maďarsko (Chomutov)

11. listopadu: ČESKO-Černá Hora

14. listopadu: Maďarsko-ČESKO

23. února: ČESKO-Francie

26. února: Černá Hora-ČESKO