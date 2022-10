Pumprlův last dance, investice do haly i ambice Slavie hrát evropské poháry

Basketbalová Slavie se vrátila po 24 letech do nejvyšší domácí soutěže, ze které by se v budoucnu chtěli odrazit do evropských pohárů. “Profesionální sport se dělá pro fanoušky, kterým chceme v příštích letech nabízet atraktivní zápasy. A ty nejatraktivnější jsou proti zahraničním soupeřům,” řekl na tiskové konferenci předseda basketbalové Slavie Marián Pagáč.

K zápasům s elitními basketbalovými evropskými týmy se ale Slavia musí dostat postupnou cestou, kterou začala před dvěma lety. Postup v první sezoně ze druhé nejvyšší soutěže ještě sešívaným překazila celosvětová pandemie koronaviru, v uplynulém ročníku už ale pražský klub oslavil vítěznou baráž.

“Jsem strašně rád, že se nám povedlo naplnit všechny cíle, které jsme si v minulosti stanovili u příležitosti představení projektu basketbalu. Je to super signál pro celou Slavii, že se posouváme správným směrem,” řekl Jiří Vrba, předseda spolku SK Slavia Praha, který sdružuje jednotlivých 35 slávistických sportovních oddílů.

Právě vrcholný funkcionář, který se nejvíce angažuje ve fotbalové Slavii, si cení vzestupu basketbalového týmu i s ohledem na to, že velké fotbalové značky jsou úzce propojeny právě se svými basketbalovými týmy.

“Během zápasů v evropských pohárech se pravidelně potkáváme s kluby, které mají basketbalovou sekci jako třeba Fenerbahce Istanbul. Vždycky se snažíme zjistit, jak funguje jejich spolupráce,” pokračoval Vrba.

A jaké jsou cíle basketbalové Slavie pro novou sezonu? “Rádi bychom bojovali v základní části o nejlepší osmičku a zajistili si tak postup do play off,” vyhlásil ambice trenér týmu Pavel Beneš, který bude spoléhat mimo jiné na výkony bývalého kapitána reprezentace Pavla Pumprly.

Šestatřicetiletý hráč, který v minulosti působil ve Španělsku nebo v dlouhodobě nejlepším českém klubu z Nymburka, odehraje poslední profesionální sezonu. “Když jsem zaznamenal, že o konci přemýšlí i Jarda Jágr, tak jsem si říkal, že já můžu taky,” usmíval se Pumprla.

“Ale vážně. Nejde ani tak o zdraví. Zdravotní stav by šel nějak překonat, ale spíše už mě lákají i jiné věci než profesionální sport,” vysvětlil Pumprla. A nepřemluvil by bývalého reprezentačního kapitána k prodloužení kariéry výrazný úspěch se Slavii? “Kdybychom vyhráli titul, tak bych ho chtěl obhájit,” dodal s nadsázkou téměř dvoumetrový basketbalista.

Pumprla se totiž už nyní angažuje mimo jiné i ve vedení basketbalové Slavie, která v této sezoně úzce spolupracuje s futsalovou a házenkářskou Slavií. “Dokonce máme společnou permanentku, protože naše utkání na sebe navazují,” vysvětlil Pumprla s tím, že všechny tři týmy hrají domácí zápasy v Hale Slavia Eden.

S halou hned vedle zimního stadionu má vedení Slavie do budoucna velké plány. “Postup basketbalistů byl pro nás příležitostí investovat do haly. Pokud nám nejistá doba nepřekope plány, tak chceme do haly nadále investovat, aby v budoucnu mohla vypadat úplně jinak,” odhalil Vrba plány. “Jako klub bychom do budoucna rádi renovovali i hokejovou halu, která by mohla být pro evropské zápasy v basketbalu super,” dodal.