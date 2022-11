Češi padli i s Maďarskem, mladíci tlak neustáli: Žádná ostuda. Zářil Kyzlink

Kapitán Vojtěch Hruban po páteční prohře s Černou Horou (56:65) naznačil, že se ve zbytku již ztracené kvalifikace o světový šampionát neobjeví a poprvé v kariéře tak v roli reprezentačního kapitána nastoupil Lukáš Palyza.

Jakmile se na palubovku dostal čerstvě dvacetiletý Richard Bálint, měl hostující tým převahu a dostal se do vedení. „V prvním poločase to bylo OK. Kontrolovali jsme hru a hráli jsme na perimetru i pod košem to, co jsme měli,“ pochvaloval si trenér Ronen Ginzburg.

Koncovka poločasu se nesla ve znamení tvrdých faulů, což pocítili Ondřej Balvín i Martin Kříž. Hostům se závěr příliš nevydařil a nervozitu si přenesli i do dalšího průběhu bitvy. „První půle byla z naší strany solidní, ale nezachytili jsme vstup do třetí čtvrtiny. Domácím začala vycházet střelba, což byl pro nás problém,“ konstatoval Palyza.

„Maďarsko vytvořilo větší tlak na naši rozehrávku, především na mladé hráče. Udělali jsme osm nebo deset ztrát za třetí čtvrtinu a to zápas rozhodlo,“ hodnotil Ginzburg.

Třetí desetiminutovku ovládli Maďaři drtivě 31:10. Trestali český tým z rychlých útoků a dokonale využili nepřesností soupeřů, když statistiku bodů po ztrátách opanovali 33:4.

I když se hosté v závěru viditelně zvedli, zápas se prakticky už jenom dohrával. „Nebylo to nic ostudného. Máme hodně mladý tým, kluci sbírají zkušenosti a to je pozitivní pro budoucnost,“ hledal pozitiva kapitán Palyza. „Měli jsme v tomto kvalifikačním okně skupinu mladých hráčů doplněnou o tři čtyři veterány. Celkově jsme na hráče ale hrdý, že v této situaci odvedli maximum,“ prohlásil Ginzburg.

Radost mu kromě Bálinta (16 bodů) z mladíků udělali i David Böhm (3 body) a Ondřej Švec (2 body), který poprvé skóroval za seniorskou reprezentaci. Ze zkušených borců odvedl spoustu práce pod košem Balvín (10 bodů, 17 doskoků) a střeleckým tahounem byl Tomáš Kyzlink (21 bodů). Na konci února čekají český tým zbývající duely doma s Francií a v Černé Hoře.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023:

Skupina K:

Maďarsko - Česko 83:69 (16:21, 36:33, 67:43)

Nejvíce bodů Maďarska: Filipovity 15, Hopkins 11, Goloman a Koller po 9.

Sestava a body Česka: Kyzlink 21, Balvín 10, Kříž 7, Půlpán 2, Peterka - Bálint 16, Palyza 8, Böhm 3, Švec 2, Kovář, Pekárek, Samoura.

Fauly: 19:14. Trestné hody: 14/13 - 14/12. Trojky: 10:9. Doskoky: 28:39.