Zklamaný Hruban: Byli jsme marní z dálky. Mladým bych už jen překážel...

Češi prohráli v Pardubicích s Černou Horou po dietním střeleckém představení (56:65) a v tabulce kvalifikační skupiny figurují na poslední příčce s bilancí 3-6. Týmu kouče Ronena Ginzburga se definitivě zavřely dveře na MS 2023.

„Je to velké zklamání. Moc nám nepřidalo, v jaké sestavě jsme hráli kvalifikační okna, a také nezvládnutý zápas doma s Maďary, kdy jsme měli poměrně kompletní tým před EuroBasketem,“ zmínil Vojtěch Hruban početné absence klíčových opor.

I když v pátek v Pardubicích chyběl režisér hry Tomáš Satoranský nebo podkošová hvězda Jan Veselý, měl domácí tým díky kvalitní defenzivě naději těžký zápas zvládnout.

„Kolikrát jsme letos prohráli obranou, ale tentokrát do toho obrana dala hodně energie. Problém byl, že dobrou střelbu neměl v podstatě nikdo. Kromě Davida Böhma, který trefil dvě trojky, neměl nikdo dobré procento střelby z dálky, ani za dva body. Skóre pak nenaskakuje, když si nepomůžete žádnou střelou z dálky,“ líčil Hruban.

Domácím hrálo do karet, že hřiště bleskově opustila hvězda soupeře Kendrick Perry. Tým se však ve druhé čtvrtině totálně střelecky zasekl.

„Dostali jsme 65 bodů, s tím by se dalo vyhrát úplně v pohodě. S tím by se mělo vyhrát... Jejich hra nebyla úplně plynulá, neměli střelce, který by to strhl a svou stranu. Ale měli víc zbraní a my jsme byli úplně marní z dálky a oni toho využili. Natrápili jsme se na každý bod, který jsme dali,“ litoval mizerného výkonu třiatřicetiletý Hruban.

Ve zbývajících zápasech kvalifikace by podle hráče londýnských Lions měli dostat příležitost mladí čeští basketbalisté. „Jsme bez šance a tři zápasy před koncem je potřeba, aby minuty dostali mladší, kteří jsou budoucnost repre. Já už bych jim tam možná jen překážel,“ řekl Hruban.

„Uvidíme, v jaké sestavě se zase sejdeme. Bude záležet na zdraví, obměna už probíhá, ale možná se ještě zkusíme dát dohromady na poslední turnaj,“ dodal zkušený křídelník.