Ostravské derby? Nejen hokej! Basket proti sobě svedl bratry, facky nelétaly

Dvacet sedm let byl basketbalový tým VŠB Ostrava pevnou součástí první či druhé ligy • www.vsb.cz

Historicky první basketbalové derby ostravských univerzit bavilo zaplněnou halu Tatran. Bitvu, která se počítá do celostátní univerzitní ligy, vyhrála Ostravská univerzita 88:68. • Ostravská univerzita

„Kluci chodí na hokejové derby univerzit, sami chtěli zorganizovat podobnou akci i v basketbale,“ líčí Miroslav Pacut, trenér Ostravské univerzity. „Zájem byl obrovský, i když nejlepší hráči bohužel chyběli. Mimo byli zrovna ti z NH Ostrava, dohrávali ligový zápas v Brně.“

Ostravské univerzitě tak chyběli ligoví borci Štěpán Svoboda, Tomáš Havlík a David Jakel. K tomu i zraněný Lukáš Bukovjan, který za Opavu odehrál 98 ligových zápasů a reprezentuje v disciplíně 3 na 3. Báňská postrádala Matěje Snopka.

Pikantní souboj na palubovce svedli sourozenci Kurečkovi. Starší Šimon nastoupil za VŠB-TUO, mladší Matouš hrál za Ostravskou univerzitu. „Šimon a Matouš proti sobě, ale facky nelítaly,“ usmál se Pacut. „Myslím, že se vzájemně ani nefaulovali.“

Zajímavé bylo nakonec i trenérské obsazení. Miroslav Pacut v minulosti trénoval VŠB-TU, tým dovedl k pěti univerzitním titulům. Zatímco jeho kolega Roman Vala vedl Ostravskou univerzitu (s ženami získal univerzitní titul). Teď znovu stáli proti sobě, ale na opačných stranách.

„Derby mělo náboj i kvalitu, výsledek se počítá do celostátní univerzitní ligy,“ připomněl Pacut. „Ve skupině máme ještě basketbalisty UP Olomouc, kteří v minulé sezoně ligu vyhráli. My jsme smolně vypadli ve čtvrtfinále. Teď je minimálním cílem medaile.“