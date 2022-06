Univerzitní basketbal v Ostravě ožívá. Hrát se bude ve špičkovém areálu

V Ostravě se po dvouleté pauze znovu bude hrát univerzitní basketbal. Na vysokoškolský tým VŠB Ostrava, který za 27 let činnosti pomáhal nastartovat kariéry Jakuba Šiřiny, Lukáše Palyzy, Petra Bohačíka, Štěpána Vrubla, nebo Jana Stehlíka, naváže tým Ostravské univerzity. Jeho domácím stánkem bude nový univerzitní areál, který se za miliardu korun dokončuje na Černé louce.

„Založili jsme menší univerzitní klub se zaměřením na volejbal a především basketbal, v němž už naši studenti dosahují docela slušných úspěchů,“ líčí univerzitní profesor a trenér Miroslav Pacut. „V basketbalu trojic patřili v minulých letech jak kluci, tak dívky k nejlepším v Česku.“

Basketbalový tým Ostravské univerzity se zařadí do projektu UNIS (Univerzitní sport), který podporuje špičkové sportovce tak, aby mohli spojit sport a studia na vysoké škole. Druhou ligu mužů (třetí nejvyšší soutěž), bude hrát v nově budovaném, špičkovém areálu na Černé louce. Do rozjezdu sezony 2022/23 ovšem hala ještě hotová nebude, první zápas by tam mohl být v lednu.

„Soutěž na podzim rozjedeme v hale Tatran,“ upřesnil Miroslav Pacut. „Právě od Nové huti Ostrava jsme po dvou letech zpátky převzali licenci na druhou ligu, kterou držela od konce VŠB Ostrava. Takovou jsme měli dohodu. Vrací se i naši hráči a trenér Radim Rojek.“

Ambice univerzitního týmu v druhé lize? „V prvním roce se budeme chtít v soutěži aklimatizovat, od těch dalších sezon bychom rádi navázali tam, kde jsme před dvěma lety skončili. Chceme dávat šance studujícím sportovcům a také hráčům, kteří se nedostanou do prvního týmu ligových týmů v okolí.“

Právě tímto způsobem už v minulosti tým VŠB Ostrava pomohl nastartovat kariéry řadě špičkovým borcům. „Tým VŠB byl ideální pro mladé kluky, kteří se tam v sedmnácti osmnácti letech rozehráli, nabrali zkušenosti,“ přitakává bývalý reprezentační trenér Zdeněk Hummel, který na Vysoké škole báňské svého času učil a s klubem také úzce spolupracoval. „Kluci hráli nižší soutěž se zkušenějšími borci, mohli se omlátit. To pro ně bylo daleko cennější, než sedět na lavičce v áčku. Pro celý region je dobře, že se univerzitní basketbal vrací na scénu.“

S tím souhlasí i trenér Pacut. „Je jasné, že škola sama o sobě špičkové hráče nevychová, bez pomoci klubů to nepůjde. Jak ovšem ukazuje historie, vzájemná spolupráce s NH Ostrava či Snakes Ostrava může pomoct nejen nám, ale také jim.“