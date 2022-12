Barca padla v euroligovém dramatu. Veselý dal 14 bodů, Satoranský jen šest

Začátek duelu se odehrál pod taktovkou Jana Veselého, český pivot byl v prvním poločase nejlepším střelcem vyrovnaného klání. Hráči Valencie se v první čtvrtině oklepali z devítibodové šňůry Barcelony a poločas vyhráli 41:38. Veselý byl na 12 bodech.

Úvod druhé půle vyšel katalánskému celku, který poslal do vedení Nico Laprovittola, domácí se však vzchopili a nepustili hosty do trháku. Naopak! Američan Jared Harper rozvášnil publikum trojkou na startu čtvrté desetiminutovky a rozzuřený kouč hostů si bral time out.

Jenže tři minuty před koncem se domácí dostali poprvé v utkání do dvouciferného vedení. Naděje Barcelony se v závěru pokusil oživit do té doby nevýrazný Tomáš Satoranský. Finiš favorizovaného celku pod taktovkou českého dirigenta vyšel naprázdno.

Minutu a půl před koncem sice snížil trojkou Laprovittola, jenže nejlepší střelec zápasu v klíčové chvíli vyslal příliš krátký pokus zpoza tříbodové hranice a odmítl vyrovnání.

Valencie se pak dostala do čtyřbodového vedení a trojka Nikoly Kaliniče v poslední sekundě už znamenala jen snížení na konečných 84:83.

Veselý si při páté euroligové porážce v sezoně připsal 14 bodů a 2 doskoky. Satoranský za 23 minut na palubovce stihl 6 bodů, stejný počet doskoků a 4 asistence.

Evropská liga basketbalistů - 15. kolo:

Anadolu Efes Istanbul - Panathinaikos Atény 88:69

Žalgiris Kaunas - Bayern Mnichov 75:67

Milán - Monako 79:71

Valencie - FC Barcelona 84:83 (za hosty Veselý 14 bodů a 2 doskoky, Satoranský 6 bodů, 6 doskoků a 4 asistence)