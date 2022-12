Ztracená zavazadla, nákupy i boty od Balvína. Jak Nymburk skolil Bilbao

Po bolestivé prohře v Ústí nad Labem cestoval Nymburk k poslednímu zápasu ve skupině Ligy mistrů už bez šance na postup. Aby toho nebylo málo, tým málem nestihl přestup ve Frankfurtu. A kvůli komplikacím v letecké dopravě se většina hráčů ocitla v Bilbau bez zavazadel.

„Bylo nám sděleno, že je ztraceno přes 800 kufrů a že je velmi nepravděpodobné, aby dorazily včas do středečního zápasu,“ líčil týmový manažer Michal Hubálek.

Někteří hráči museli vyrazit do basketbalového obchodu pro boty, aby měli v čem nastoupit. Pivot Nate Watson, který cestoval v pohodlných papučích, ovšem obuv své velikosti 51 nepořídil. Pomohl tak domácí klub. „Manažer Bilbaa nám přinesl boty potřebné velikosti na trénink. Našli je ve skladu, kde měli ještě schované boty po českém reprezentantovi Ondřejovi Balvínovi, který tu hrával,“ prozradil mluvčí Nymburka David Šváb.

Nymburk nakonec také těsně před zápasem dostal alespoň polovinu ztracených kufrů a to včetně Watsona, který tak v Balvínových botách jen dopoledne trénoval a na zápas už měl svoje. V nové obuvi ale museli nastoupit Petr Benda a Lukáš Palyza.

V zápase se nakonec štěstěna přiklonila na stranu Nymburka. Hosté předvedli na půdě lídra tabulky nejlepší výkon v ročníku Ligy mistrů a zvítězili o deset bodů.

„Jsem na svůj tým pyšný. Vyhrát ve Španělsku je vždy pro tým z Česka velká událost. Bohužel nám už nepomůže k postupu, protože předtím jsme nehráli dobře. Ale nyní jsme ukázali charakter a hráli jsme velmi dobře. Předvedli jsme, že hráči mají kvalitu a že máme i zajímavé mladé talenty,“ prohlásil spokojený kouč Ladislav Sokolovský.

Tahouny byli Marek Klassen a Gerel Simmons, ve výborném světle se ale ukázali i mladíci Luboš Kovář s Dávidem Novákem, jenž se blýskl v oblíbené činnosti smečování. Pozadu nezůstal ani František Rylich.

„Je hezké vidět hrát takhle naše odchovance proti velmi dobrému soupeři. Ale stále je čeká hodně práce a musí to potvrzovat i v české lize, kde musí hrát odvážněji. Ukázali jsme, že umíme hrát basketbal, ale musíme tam mít koncentraci a nasazení. Pak to půjde i v české lize. Tam musíme být lepší,“ burcoval tým Sokolovský.

Nečekanou výhrou si nymburští basketbalisté zvedli sebevědomí. „Jsem rád, že jsme se oklepali z prohry s Ústím a ukázali, že jsme nepřijeli jen na výlet. My sem přijeli bojovat o naši čest a to se povedlo. Jsem proto moc rád, že i my mladí hráči máme od trenéra podporu a té si vážíme a necháváme na hřišti všechno,“ prohlásil Kovář, který zaznamenal 7 bodů, 9 doskoků a 1 asistenci. „Výborně jsme zvládli všechny komplikace. I to nám pomohlo se semknout a držet pohromadě.“