Balvín o smeči přes obra: Nic zvláštního, dělám svou práci. Ještě je nezkušený

Na palubovce se střetával s o jedenáct let mladším a hodně kilo lehčím Victorem Wembanyamou často. A možná jednou bude vyprávět o tom, že přes něj do koše mohutně práskl balon. Po duelu s Francií ale Ondřej Balvín působil nevzrušeně.

Týmu se skvěle povedl vstup do utkání. Co bylo problémem pak?

„Něco podobného se stalo i ve Francii, kde jsme šli taky rychle do velkého náskoku. Ale to je basket a oni jsou dostatečně kvalitní na to, aby to zvládli. Hodně nás limitovaly ztráty, nebyli jsme schopní dát řadu střel. Někdy to vypadalo, že do koše jdeme zbytečně naivně, dostali jsme řadu bloků.“

Vás se povedl český highlight zápasu, smeč přes Wembanyamu. Asi dobrý moment, že?

„Pro mě ne, já dělám svoji práci, co umím. Za nároďák jsem to udělal už kolikrát a nikdy z toho nebyl takový rozruch. Teď to bylo přes něj, tak je z toho obrovský hype. Mě to nějak nezajímá, já jen dělám svoji práci, na kterou jsem v nároďáku.“

Takže na vás Wembanyama neudělal dojem?

„Neříkám, že si nemyslím, že je talent. U něj je hype zasloužený, dokazuje to zápas od zápasu. Jen říkám, že pro mě osobně to není nic extra. Chápu, že pro vás novináře je tohle atraktivní. Fanoušci by sem normálně podle mě ani v takovém počtu nepřišli. Nepamatuju si takovou návštěvu v Pardubicích kromě zápasu s Ruskem. Pro lidi okolo je on lákadlo, ale mně je to jedno. Hrál jsem proti spoustě talentovaným hráčům, čtyři roky jsem hrál s Kristapsem Porziņgisem, který kdyby neměl takové zranění, tak jsou na stejné pozici talentu. Hype je kolem něj zasloužený, když všechno půjde dobře, bude to skvělý hráč evropského i světového basketbalu v NBA. Ale moje mentalita v zápase není: Ty vole, já se z toho po…“

Zdálo se, že v obraně pod košem jste útlou francouzskou hvězdu dokázal zdárně krotit. Bylo to tím, že jste silnější?

„On je hlavně mladý a v některých věcech ještě nezkušený. Tohle je věc, kterou se v basketu naučíte časem. Když jsem byl mladý, tak jsem taky dostával bídu, protože jsem byl hubený. Ale pro každého je to zkušenost, která ho naučí do budoucna.“

Byl Wembanyama cítit víc v obraně než v útoku?

„Asi jo. Tím, že nejsem takový střelec z dálky, tak ode mě odstupoval do bedny. Takže šel kolikrát šikovně z druhé pozice do bloku. Za nároďák jsem nikdy neviděl, že bychom dostali tolik bloků jako dneska (11).“

Co jste říkal na atmosféru?

„Za mě super, jen mě trošku mrzí, že nedojdou na ostatní zápasy. Chápu, že on je velké lákadlo, které přitáhne spoustu lidí, ale byl bych rád, aby to lákadlo byl český nároďák, ne soupeřův hráč.“