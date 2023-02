Čechy sežehl fenomén, nejdřív se mu nechtělo. Kříž líčil, jak mu šel do těla

V devatenácti byl nejmladší na hřišti. A podle očekávání také nejlepší. Příští jednička do draftu NBA, teprve devatenáctiletý Victor Wembanyama, předvedl v kvalifikaci o MS v Pardubicích to, čeho se už nemohou dočkat zámořské palubovky. Svou Francii dovedl před čtyřmi a půl tisíci na něj zvědavými diváky k triumfu nad českými basketbalisty 72:59, sám se na něm podílel 22 body, 17 doskoky a 6 bloky.

V zápase o čest, protože šance na MS 2023 v Japonsku a Filipínách už jim dávno utekla, si čeští basketbalisté vytvořili v prvním poločase proti favoritovi z Francie 19bodový náskok. Fyzicky vybavenější soupeř měl však ve svém středu zlaté dítě Victora, jenž i při třetím vystoupení v seniorském národním týmu nepoznal porážku.

Wembanyama nastoupil v základní pětce s číslem 32 na zádech. Tím, které nosil jeho idol Magic Johnson, legenda LA Lakers. Při první směně na palubovce to ale nebyl žádný showtime, 221 centimetrů vysoký francouzský obr především pociťoval českou tvrdost.

Pes obranář Martin Kříž, byť o hlavu menší, se s ním rohoval, až „Wemby“ skončil na palubovce. „Bylo vidět, že se mu to nelíbí, když kolem něj člověk pořád tancuje a snaží se mu hrát do těla,“ všiml si Kříž, jenž si při střetech s mladým fenoménem vzpomněl na předchozí hecování se spoluhráči. „Bavili jsme se o tom v šatně už před měsícem, že by bylo vtipný, kdybych tam přišel a zranil jedničku draftu. Ale samozřejmě jen v nadsázce, na tohle člověk během zápasu myslet nemůže.“

Jak si vedl Wembanyama minuty 29:47 body 22 doskoky 17 asistence 1 získané míče 4 bloky 6

Ondřej Balvín potvrdil své prohlášení, že proti mladé senzaci nemíní hrát s žádným respektem. Nejdřív ji zblokoval při nájezdu, pak dokázal prodat svá kila. Po pár driblincích se natlačil i s Wembanyamou (pouhých 104 kilogramů) na zádech pod koš a direktivně zasmečoval.

Francouzi v tu chvíli ztráceli 3:17 a sympaticky zaplněná pardubická aréna (4 521 diváků) bouřila nadšením. „První poločas vypadal, že se mu moc nechtělo hrát. Nepřišlo mi, že hrál na sto procent,“ soudil Patrik Auda.

Zázrak z pařížského klubu Boulogne-Levallois Metropolitans 92 se ale postupně zahříval. Čechům oplatil jejich pozornost, zblokoval právě Audu a pak i Kyzlinka, trefil trojku a pomohl Les Bleus do poločasu zkorigovat manko na přijatelnější stav 27:36.

„Ale přišlo mi, že je platnější v obraně. Je to nepříjemné, když za vámi stojí borec, který má dosah o metr výš. Nevíte, co přijde a někdy vám to koncentraci na střelu rozhodí,“ uznal Auda. „Ani Giannis Antetokounmpo nemá ruce tak dlouhý, protože on byl úplně všude. Ať už na doskoku, nebo měl i šest bloků. Pokaždé, když jsme tam šli jen trošku naivně, přišla deka a ruce přibily míč na desku,“ pokrčil rameny Kříž.

Po obrátce sešlápli favorité z Francii plyn ještě víc. Šli tam, kam je vedla největší hvězda. V rychlém sledu uštědřil Wembanyama dva bloky českému kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi, dopíchl míč do obroučky a českému náskoku pomalu zvonil umíráček.

A ve dvacáté sedmé minutě už hosté vedli, když „Wemby“ předvedl svůj sametový styl střelby a trefil rychle po sobě dvě trojky. Ač se mu v utkání dařilo víc v obraně, i v útoku demonstroval obrovský potenciál, byť nakonec trefil jen 8 z 19 střel. Nenutil se do zakončení, počínal si velmi inteligentně na to, že mu teprve začátkem ledna bylo devatenáct.

Francouzský kouč Vincent Collet, jenž ho vede i na klubové úrovni, dal Wembanyamovi v zápase nakonec téměř 30 minut. A devatenáctiletý mladík si při odchodu do šatny ochotně plácl s českými fanoušky, kteří na něj čekali. Zdálo se, že všichni byli spokojení.