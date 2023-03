Ráj a peklo. Barca zahodila náskok a padla s „Veselého“ Fenerbahce

Celkem pět sezon strávil po návratu z NBA v dresu Fenerbahce Jan Veselý a Ülker Sports Arenu zná jako svoje boty. A jakoby nabudil i své spoluhráče. Katalánský velkoklub totiž v první čtvrtině explodoval a jindy solidní turecké defenzivě nasázel 30 bodů.

Do druhé čtvrtky lodivod Barcelony Šarunas Jasikevičius prostřídal, jak bývá už „dobrým“ zvykem. S odchodem Satoranského snad odešla i jistota pod oběma koši. První a druhá čtvrtina byly zase jako den a noc. Jak praví otřepaný scénář zápasů Blaugranas.

Na konci první periody Jasikevičius svěřencům tleskal, což se stává jen několikrát v sezoně. Barcelona zkrátka dominovala, o deset minut hracího času později už se zase mohl litevský bouřlivák uvztekat. Španělská muška se postupně horšila. Domácí začali s vyšší sestavou, se kterou si pohyblivá Barca v útoku věděla rady. Jakmile však oba trenéři vystřídali, nálada na střídačkách se začala překlápět.

Do šaten se šlo za stavu 40:37 pro hosty, ale vzhledem k tomu, že si Barca postupně vypracovala až sedmnáctibodový náskok, byla tříbodová výhoda směšná. Dal se očekávat tajfun v katalánské kabině. Po pauze se však Satoranský a spol. nedokázali vrátit ke koncertu z první čtvrtiny. V druhé polovině utkání se duel podobal líté bitvě hodné formátu play off.

Postupně se činila trojice domácích Motley, Gudurič a Wilbekin. Zejména prvně jmenovaný svou chytrostí a atletičností dělal problémy pivotům z Pyrenejského poloostrova.

Že by se mohla radovat domácí parta, naznačila situace zhruba čtyři minuty před koncem. Wilbekin nasadil k těžké střele za tři a proměnil. Frenetická atmosféra v hale by se dala krájet. Hned na to se podobně snažil prosadit dvakrát Satoranský, ale byl hodně nepřesný. Fenerbahce v závěru zalepilo koš a Barca psychicky až nezvykle odpadla. Satoranský se prosadil 14 body, 4 asistencemi a doskokem. Veselý přidal 11 bodů, 3 asistence a 9 doskoků. Přesto jejich celek prohrál v Eurolize podruhé v řadě.