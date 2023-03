USK Praha bude hostit Final Four Euroligy, těší se na narvanou halu

Po osmi letech se Praha znovu stane dějištěm Final Four basketbalové Euroligy žen. Od 14. do 16. dubna se v hale Královka střetnou nejlepší týmy ročníku – domácí USK, italské Schio a turecké kluby Fenerbahce Istanbul a Mersin.

Vydařená sezona v Eurolize bude mít pro USK Praha speciální tečku. FIBA Europe udělila pořadatelství finálového turnaje české metropoli. „Chtěli jsme se odměnit fanouškům za podporu a taky dodat týmu sebevědomí. Družstvo tím povzbudíme. Věřím, že pro hráčky a mezinárodní basketbalovou federaci uspořádáme nezapomenutelný zážitek,“ prohlásil generální manažer klubu Marek Kučera.

V roce 2015 USK na domácí půdě Final Four ovládl a i nyní půjde do boje s vysokými ambicemi. Ze všech účastníků je jediný, který má trofej z prestižní soutěže ve sbírce. „Domácí prostředí může hrát velkou roli, na druhou stranu Fenerbahce dvakrát po sobě hostilo Final Four, ale ani jednou se jim nepovedlo zvítězit,“ upozornil Kučera.

Loni pražský celek nedotáhl skvěle rozehranou semifinálovou bitvu právě proti domácímu Fenerbahce a nakonec v Istanbulu padl i v boji o bronz se španělskou Salamankou.

Vedení českého klubu uspělo s kandidaturou v konkurenci dalšího žhavého kandidáta z Mersinu. Podmínkou USK bylo, že se turnaj uskuteční v jejich domovské hale s menší kapacitou 2500 diváků. Například o O2 areně se vůbec neuvažovalo.

„FIBA chce dlouhodobě mít významné akce ve velkých halách. To se jim na Fenerbahce splnilo, aréna pro 11 tisíc lidí byla plná. Ale všichni ostatní soupeři hrají v halách, které jsou zhruba stejné, jako je Královka. Náš pohled je, že je lepší mít narvanou halu, než jít do větší, který by byla poloprázdná, a ještě by se nejednalo o naše domácí prostředí,“ vysvětlil Kučera.

Pražský celek se v letošní čtvrtfinálové sérii vypořádal se Salamankou, kterou porazil 2:1 na zápasy. Během série se však zranily Veronika Voráčková a Španělka María Condeová. „Věříme, že se hráčky stačí doléčit, aby si zahrály Final Four doma,“ přál si Kučera.

V semifinále čeká svěřenky trenérky Natálie Hejkové v pátek 14. dubna Mersin, který vyřadil ve čtvrtfinále Bourges. Druhou dvojici tvoří jiný turecký klub Fenerbahce Istanbul se italským Schiem. Turnaj vyvrcholí o dva dny později zápasem o třetí místo a bitvou o titul.

Final Four Euroligy žen

hala Královka, Praha

Pátek 14. dubna (semifinále)

Fenerbahce Istanbul-Schio, USK Praha-Mersin

Neděle 16. dubna

o třetí místo a finále

Pozn.: Časy zápasů budou zveřejněny později.