Final Four v Praze? Nemůžete čekat, že skončíte v plusu, říká manažer USK

Před rokem cestovaly basketbalistky USK Praha k vrcholu sezony do Istanbulu. V obří Ülker Sports Areně tým trenérky Natálie Hejkové padl s domácím Fenerbahce a následně v boji o bronz se Salamankou. Koncem týdne v zaplněné Královce vyrazí na zteč s vidinou zopakování slavného domácího triumfu z roku 2015.

„Je to i odměna pro fanoušky a chtěli jsme, aby naši skvělí podporovatelé tady po osmi letech měli takovou akci. Zároveň je to i odměna pro tým, že si tak velký turnaj budou moci zahrát doma. Je to pro holky velké plus a každý sportovec by určitě chtěl mít vrchol sezony v domácím prostředí,“ líčí na webu basketbalové federace Marek Kučera.

Na Prahu se usmálo štěstí, jelikož ekonomický gigant Fenerbahce byl vzhledem k loňskému pořadatelství ze hry venku. FIBA Europe nakonec upřednostnila českou metropoli před Mersinem.

„Z kuloárů se nám doneslo, že měl velký zájem. S Mersinem jsme bojovali na dálku. Italské Schio se podle informací, co máme, do snahy o pořadatelství nezapojilo,“ odkrývá generální manažer USK Praha.

Zásadním faktorem v boji o uspořádání akce je klasická aukce, kdy se zohledňují jednotlivé nabídky kandidátů. „Když chcete takový turnaj pořádat, jde o několik kritérií, co se musí splnit a k čemu při rozhodovacím procesu FIBA přihlíží. Jedním z těchto kritérií je i celková suma, kterou dané kluby nabídnou,“ prozrazuje Kučera. „Tyto peníze jdou částečně do FIBA, která je pak rozděluje dál, část peněz dostane organizátor zpět a část do klubů jako odměna za účast v dané sezoně Euroligy,“ líčí.

Vedení USK Praha počítá, že se coby pořadatel do zisku nedostane. „Ekonomicky je to zejména v ženském sportu složité. Určitě to bude dotovat klub a nemůžete čekat, že z takové akce skončíte v plusu. My máme naštěstí několik silných partnerů, navíc se nám podařila spolupráce s hlavním městem Praha, což je velká výhoda. Snažíme se, aby se akce co nejvíc přiblížila nule, ale do zisku se rozhodně nedostaneme,“ kalkuluje manažer českých mistryň.

Ztrátu sníží, pokud se povede vyprodat všechny čtyři zápasy. „Očekáváme velmi slušný počet fanoušků Fenerbahce, nejen z Turecka, ale také jejich podporovatelé z turecké komunity v Německu a Rakousku. Mersin určitě takovou základnu nemá, není to tak velký klub a podobné to bude i u Schia,“ říká Kučera.

Vysněným scénářem je pro pořadatele nedělní finále mezi USK a Fenerbahce. „To by bylo krásné,“ usmívá se manažer.

Bývalé šampionky drží USK palce Zatímco Fenerbahce je v semifinále proti Schiu žhavým adeptem na postup, USK se musí prodrat přes ambiciózní Mersin. Podle euroligové šampionky z roku 2015 Danielle Robinsonové má však český klub zajímavé šance. „Letos jsem hodně sledovala Euroligu i EuroCup a fandila jsem USK, protože jsou v podobné pozici outisdera, jako jsme byly my v roce 2015. Nata (Hejková) je skvělá trenérka a umí výborně tým připravit. Favoritem je podle mě Fenerbahce, které je našlapané, ale hraje se na jeden zápas, takže se může stát všechno a držím USK palce,“ říká Robinsonová. Její slova potvrzuje i další strůjkyně českého úspěchu. „Vím, že se USK nedávají na Final Four příliš velké šance, ale to bylo i v roce 2015. Věřím, že když hráčky budou sebevědomé a dostanou podporu od fanoušků, může se stát cokoliv,“ dodává další z Američanek Kia Vaughnová.

Final Four Euroligy žen, hala Královka

pátek (semifinále)

15.00 Fenerbahce-Schio

18.00 USK Praha-Mersin

neděle

17.00 o třetí místo

20.00 finále