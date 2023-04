Americká esa USK chystají odplatu. Hvězdu Mersinu mají přečtenou

Jsou největší opory USK Praha, patří i mezi hvězdy celé Euroligy. Americké basketbalistky Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová chtějí příští víkend společně pomoci k úspěchu na domácím Final Four. První v cestě stojí turecký Mersin v čele s další americkou star, které mají obě krajanky co vracet.

Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová společně působí v americkém národním týmu, v zámořské WNBA obě hájí v dres Connecticut Sun a jejich evropským domovem se stala Praha. V dresu USK se potkaly již v roce 2019.

„Praha je skvělé město, cítím se tu opravdu příjemně. Být dlouho mimo USA a daleko od rodiny není příjemné, ale tady jsem našla druhý domov. Cítím se v týmu jako součást rodiny a o to jednodušší je pro mě se sem každý rok vracet,“ říká Thomasová pro web basketbalové federace.

Duo J+T v aktuální sezoně Euroligy pomohlo USK projít základní skupinou i těžkou čtvrtfinálovou sérií proti Salamance. Odměnou je Final Four, které bude od pátku do neděle hostit hala Královka.

„Je skvělé hrát na domácí palubovce a v domovské Praze. Samo o sobě hrát znovu na Final Four je vzrušující, ale je to ještě o to lepší, že to bude před našimi fanoušky. Doufám, že to pro nás bude výhoda,“ líčí Jonesová.

V semifinále narazí USK na nováčka ve finálovém turnaji. Poslední vzájemný zápas s Mersinem v roce 2020 ovládly Pražanky v Turecku devětačtyřicetibodovým rozdílem.

„Mersin se za dva roky prakticky kompletně změnil. Mají hodně skvělých hráček, ale i my máme hodně hvězd, takže se nebojíme. Ve Final Four jsme pro to, abychom odvedly náš nejlepší výkon, a to přesně uděláme,“ popisuje Thomasová. „Řešíme hlavně nějaké změny v obraně i útoku, které chceme udělat,“ prozrazuje Jonesová.

Grayové mají co vracet

Turecký tým má ve svém středu několik hvězd, ale tou hlavní je americká rozehrávačka Chelsea Grayová. S oběma americkými oporami USK se dobře zná, působily spolu v nejen v národním týmu, který v září ovládl světový šampionát v Austrálii.

Ještě předtím se ale Grayová se svými Las Vegas Aces utkala ve finále WNBA s Connecticut Sun s Thomasovou a Jonesovou v sestavě.

Sun finále proti Aces prohrál a Grayová navíc získala cenu pro nejužitečnější hráčku finálové série.

„WNBA a Euroliga jsou dvě naprosto odlišné soutěže, které lze jen těžko porovnávat. Ona byla MVP finále WNBA, ale tady hrajeme Euroligu a ona musí vyhrát na naší palubovce, což nebude lehké. Jinak se známe dobře, hrály jsme proti sobě v NCAA, pak hrála chvíli i za Connecticut, takže máme naše hry navzájem přečtené,“ líčí Thomasová.

„Těšíme se na pořádnou bitvu. Teď nás čeká bitva na hřišti, ale pak si klidně pokecáme,“ přikyvuje Jonesová.

Souboj vypukne v pátek 14. dubna od 18 hodin. Druhou semifinálovou dvojici pražského Final Four tvoří Fenerbahce Istanbul a Schio.