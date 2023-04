Náš trumf? Skvěle složený tým, říká před Final Four pamětnice vítězství

Říkáte, že pro tento vrchol sezony makáte od září. Jak ale vypadaly ty poslední dny? Připravujete se v něčem speciálně?

„Máme za sebou dva náročné týdny, kde jsme odehrály jak čtvrtfinále, tak semifinále české ligy. Bohužel nás stále doprovázela zranění, takže jsme zápasy nemohly odehrát v plné sestavě. Teď od pondělka ale už trénujeme všechny a příprava už je hodně zaměřená na semifinálový zápas proti Mersinu. Připravujeme se takticky jak na jejich obranu, tak útok. Máme za sebou i přípravný zápas s klukama, kde jsme si mohly vyzkoušet věci, které máme na páteční zápas přichystané.“

Mersin vypadá jako velmi silný soupeř. Jak na něj chcete vyzrát a vypořádat se s nejlepšími hráčkami klubu jako jsou Američanky Hayesová nebo Grayová?

„Do zápasu musíme především vstoupit se stoprocentně zkoncentrovanou obranou. Ta je základ. Ony jsou skvělé v hraní jeden na jednoho, takže na to si budeme muset dát velký pozor. Myslím, že naše zbraň proti nim bude týmovost. Pokud budeme hrát týmově jak v obraně, tak i v útoku, tak si myslím, že máme velkou šanci uspět.“

Jak to vypadá se zdravotním stavem Veroniky Voráčkové, velké naděje českého basketbalu?

„Musím to zaťukat, ale naštěstí od pondělí už trénujeme všechny pospolu, takže bychom měly být kompletní.“

Přestože je Vám teprve 29 let jste jediná pamětnice titulu z roku 2015, kdy se hrálo také na Královce. Jak na ten triumf, při němž jste se nakonec přímo na palubovku nedostala, vzpomínáte?

„Byla to pro mě tehdy první sezona v USK a hned jsme vyhrály Euroligu. To bylo neskutečné. Atmosféra byla tehdy na Královce neuvěřitelná. O to víc se zase těším na plnou halu.“

V té době USK spoléhalo především na výkony pivotky Kii Vaughové či španělské rozehrávačky Laily Palauové. České zastoupení na palubovce tehdy tvořila jména jako Jana Veselá, Alena Hanušová, Ilona Burgrová, Kateřina Elhotová a Eva Vítečková. Jaký to byl tým?

„Skvělý - co jméno, to pojem. Byla to kombinace skvělých cizinek a českých hráček. A v tom týmu byla i úžasná atmosféra. Byla jsem nejmladší, ale sedla jsem si úplně se všemi. Se spoustou holek jsem doteď v kontaktu, což vypovídá o tom, jakou jsme měly partu.“

Lze nějak srovnat tým z roku 2015 a současný kádr trenérky Hejkové?

„Jsou to úplně jiné týmy. Co je podobné, je skvělý výběr cizinek a ta parta. I když tu je nás českých hráček méně než předtím, ten tým je dobře složený. V tom je naše síla.“

Je těžké tvořit dvojku slovinské rozehrávačce Teje Oblakové? Musíte být připravena okamžitě naskočit. Jaké jsou přednosti její hry a co si od ní můžete vzít?

„Upřímně, není to úplně lehká pozice. Více ale hraji v sezoně na pozici menšího křídla a na rozehře většinou jen zaskakuji za Teju. Snažím se jí ale maximálně zastoupit, aby ten tým šlapal, i když není na hřišti. Teja je velmi zkušená, má skvělý přehled ve hře, pro náš tým je to jedna z klíčových hráček. Navíc když ji potřebujeme, vezme to na sebe jako pravá kapitánka. V tom se mi líbí.“

Dovedete si tipnout pořadí pražského Final Four? Kdo je favoritem?

„Myslím si, že první semifinále vyzní lépe pro Fenerbahce, který je největší favorit celého turnaje. Já věřím, že druhé semifinále zvládneme my a ve finále se pak může stát cokoliv. Bylo by ale krásné zakončit euroligovou sezonu vítězstvím…“

Váš otec je vicemistr Evropy z roku 1987, bratr rozehrávač pardubické Beksy a mnohonásobný reprezentant. Přijdou vás povzbudit?

„Ano, v publiku bude celá naše rodina. Jsem ráda, že to se mnou takhle prožívají. Basket spolu řešíme hodně, většinou si napíšeme vždycky hned po zápase. Jak jsme ale starší, je to už spíš o menších radách a víc o podpoře.“

Máte pro fanoušky basketbalu před turnajem nějaký vzkaz?

„Jeden vzkaz mám. Budeme moc rády, když vás dorazí co nejvíce a podpoříte nás, protože vás budeme opravdu potřebovat!“