Voráčková: Nervozita, míče klouzaly. Moje fauly? Vše bych nepískala

V první čtvrtině naskočila na palubovku, brzy trefila trojku. Veroniku Voráčkovou však v semifinále Euroligy proti Mersinu (58:78) limitovaly fauly a střelecké konto už nerozšířila. Elitní česká basketbalistka, která se před Final Four stihla dát po zranění do kupy, litovala kromě mizerné střelby celého týmu i absence Temi Fágbénléové.

Co vám chybělo k tomu, abyste s Mersinem sehrály lepší zápas?

„Měly jsme malou rotaci a moc nám to nepadalo. Je to hrozně těžké hrát se dvěma pivoty, když si nemůžou ani na minutu oddechnout.“

Jak hodnotíte vlastní výkon, který poznamenaly osobní chyby?

„Čtyři fauly přišly docela rychle, nemyslím si, že jsem týmu dala vše, co jsem mohla. Je mi to líto. Nebyl to jeden z lepších výkonů.“

Z čeho vyplynuly fauly?

„Soupeřky hrály agresivně, do těla. Byla jsem tam asi vždycky o něco později. Asi bych úplně všechno nepískala, ale vyšlo to tak.“

Překvapil vás Mersin neprostupnou obranou?

„Nevěděly jsme, jak hrají, ale snažily jsme se připravit. Nedokázaly jsme ovšem dodržet náš plán. V úvodu byla nervozita, míče nám klouzaly. Byly jsme nervózní, ale nikdo nehraje Final Four poprvé, takže to není něco, na co se můžeme vymlouvat. Věděly jsme, o co hrajeme.“

Jaká byla v poločase atmosféra v šatně? Věřily jste, že otočíte čtyřbodové manko?

„Chtěly jsme na to jít na sto dvacet procent a ještě to otočit, ale ta třetí čtvrtina… Daly jsme devět bodů a s tím se nedá hrát.“

Dokážete se namotivovat k zápasu o bronz?

„Je to zápas o medaile, který chceme rozhodně vyhrát. Není to tak, že by nám na tom nezáleželo.“

Co čekáte od italského Schia?

„Koukaly jsme se chvíli na jejich zápas s Fenerem a hrály super. Držely je dlouho na pár bodech, takže to určitě bude těžký zápas, ale věřím, že na něj máme.“

Co říkáte na atmosféru v hale během semifinále?

„Byla super. Vyprodaná hala, fanoušci nás podporovali celý zápas. Jsme hrozně rády, že všichni přišli a snad si zápas nějak užili.“