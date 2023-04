Místo slávy hořkost. Kapitánka USK o Final Four i změnách v kádru

Koncovka duelu o třetí místo mezi domácím USK a italským Schiem plnohodnotně vynahradila předchozí minuty plné urputné defenzivy.

Když pět sekund před koncem Teja Oblaková srovnala, zaplněná hala Královka aplaudovala. Jenže následoval šok.

„Získaly jsme balon, ale nepískly nám faul na Valu Vukosavljevičovou. Dostaly jsme trojku od pivotky, která trojky vůbec nestřílí,“ kroutila hlavou Oblaková.

Po zisku pádila za rozhodnutím Francouzka ve službách USK, jenže byla tvrdě zastavena.

„Myslely jsme, že se bude pískat faul, ale nakonec z toho byla životní trefa o desku,“ komentovala šťastný moment Schia, na kterém se podepsaly i dámy s píšťalkou. „Ani to nechci komentovat, jen si myslím, že když hrajeme doma, takhle by to nemělo být.“

Pražský celek se do nekomfortní situace dostal vlastní vinou, stejně jako v semifinále proti Mersinu (58:78) se opory střelecky trápily, čehož outsider dokázal využít.

„Stále jsme je jen dotahovaly, na což jsme vydaly moc energie,“ uznala Oblaková. „Ale věřila jsem, že ubráníme jejich útok a že budeme mít šanci možná i my, ale minimálně s prodloužením už jsem počítala,“ líčila rodačka z města Kranj.

Trenérka Natália Hejková musela během soboty tým namotivovat, po slabší první půli její svěřenky přebraly otěže a mířily za bronzem.

„Mezi sebou jsme si před zápasem říkaly, že hrajeme doma, takže do toho musíme dát všechno a jít do zápasu s velkou energií. První poločas nebyl moc dobrý, ale o půli v šatně jsme si řekly, že musíme chodit za každým balonem a nechat na hřišti srdce. Dokázaly jsme to, ale na vítězství to nakonec nestačilo,“ litovala Oblaková.

Tým se stejně jako loni musí spokojit se čtvrtou příčkou v Eurolize. „Minulý rok to bylo lepší, hrály jsme častěji spolu. Tato sezona byla těžká, měly jsme problémy, pořád byl někdo zraněný. Nakonec jsme byly rády, že hrajeme Final Four doma, myslely jsme, že tím sezonu zachráníme a že půjdeme do finále. Nakonec jsme doma před diváky prohrály dva zápasy,“ konstatovala Oblaková. „Je mi to líto i kvůli lidem, kteří přišli.“

USK během vrcholu sezony opět doplatil na úzkou rotaci. „Není jednoduché hrát dva zápasy takhle. Je potom normální, že spadne koncentrace a začnete dělat blbé přihrávky,“ řekla Oblaková.

Top hvězdy se navíc nesešly s formou. Pro příští ročník se dá počítat s více změnami v kádru, kapitánky se to však netýká. „Mám smlouvu ještě na jeden rok, takže zůstávám. Teď musíme ještě dohrát finále ligy a potom na novou sezonu přijdeme namotivované. Možná budeme muset i něco změnit, protože už jsme dlouho spolu. Asi to bude potřeba,“ uznala Oblaková.

Nějakého debila neovlivníte

„Musíme se vyhnout tomu, abychom zase hrály v tak malé rotaci, protože to se pak projeví,“ souhlasila autorka tří bodů Tereza Vyoralová.

„Kádr bude širší. Ale nemůžeme mít šest pivotů, protože sem nikdo nepřijde, aby byl šestý pivot. A kdo by to platil?“ hodnotila Hejková.

Slovenská trenérka po turnaji litovala, že ze hry nečekaně vypadla pivoka Temi Fágbénléová. „Nemůžeme předpokládat, že dva dny před Final Four nějaký debil čelně nabourá Temi a zraní ji. To jsou věci, které neovlivníte.“