Hradecké Lvice chtějí další titul! Překvapí je zase basketbalistky HB Praha?

Šampionát začne už v sobotu 6. května v 11 hodin čtvrtfinálovým zápasem mezi domácími Lvicemi a pražskou Slovankou. Sokol Hradec Králové je jasným favoritem, za celou sezonu prohrál pouze dvakrát. Ve vzájemných dvou dosavadních zápasech Slovanku přehrál rozdílem dvaceti a třiceti bodů.

Pokud ale chtějí Lvice dominovat v obou nejstarších mládežnických kategoriích (U19 už vyhrály), budou muset zvítězit nejen v prvním turnajovém zápase, ale celém mistrovství. Trenérský tandem

Benčíková-Zavázalová (Horáková) táhne svůj tým od jedné výhry ke druhé a spoléhá se především na osu týmu tvořenou třemi hráčkami ročníku narození 2007, které budou moci hrát v této kategorii i v příští sezóně (Paurová, Kubínová, Horáková) Z o rok starších basketbalistek pak vynikají Bezdíčková a Hrubá.

Basket Slovanka se na F8 kvalifikovala jako osmý celek nadstavbové skupiny A. Účast na MČR tak musela potvrdit až v baráži, kde ve dvou zápasech přehrála dalšího pražského soka - Tygřice. Do závěrečného turnaje sezony vstupuje Slovanka jen s pěti výhrami, což je nejhorší bilance z celého mistrovského oktetu. Bodově nejproduktivnější je trio Civínová, Vopičková Kořínková. Přestože Slovanka může překvapit, jiné, než osmé místo by bylo značným překvapením, i když zadarmo nedá žádný koš ani míč.

Druhé sobotní čtvrtfinále začne ve 13.15 hodin a narazí na sebe Basket Ostrava a USK Praha. Tedy tabulkoví sousedé ze 4. a 5. místa nadstavbové skupiny A, což slibuje vyrovnané utkání do začátku až do konce. Vzájemné zápasy v obou případech ovládla celkem jasně Ostrava.

Ta se díky svému umístění kvalifikovala přímo na MČR s bilancí čtrnácti výher a šesti ztrát. Kouč Straka bude spoléhat na svojí základní sestavu tvořenou Klaudií Kelerovou, Sofii Kaducovou, Terezou Strýčkovou a Johanou Hnízdilovou. Především na jejich bodové produkci bude záležet. Pro Basket Ostrava jde o první výraznější zápis do historie a každé výhry si budou považovat, po postupu do semifinále však hodně pokukují.

Naopak USK Praha v této sezoně zaznamenalo menší ústup ze slávy v juniorských i kadetských soutěžích. Dvanáct výher a osm porážek poslalo USK na pátou pozici (zajistily si jí až v poslední kole překvapivou výhrou nad suverénním Hradcem) v nadstavbové tabulce, což znamenalo poslední místo odkud se postupovalo přímo na MČR.

Trenérské duo Blažek ml. – Pajkrtová je však zkušené a určitě budou chtít v prvním kolem MČR uspět a postoupit mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. Cesta tam vede přes Ostravu. S tou mají Pražanky mizernou vzájemnou bilanci, když oba zápasy výrazně prohrály. Ale na MČR to bude nový zápas, v němž se může stát cokoliv. Oporami týmu jsou Ela Zídková, Karolína Cahová, Adéla Linhartová, Eliška Javanská a Linda Srpová. Na jejich bedrech bude viset osud USK v turnaji.

Další duel se bude hrát od 15.30 hodin, kdy další čtvrtfinálovou dvojici tvoří HB Basket Praha a KP Brno. Hance Brejlové a jejímu synovi Martinovi uzrál v kategorii U17 skvělý basketbalový ročník, připravený dosáhnout na jednu z medailí, což by byl pro pražský celek skvělý přepis klubové historie.

HB skončilo v nadstavbě druhé a jen čtyřikrát za celou sezónu nezískalo plný počet bodů za výhru. Mezi ty nejcennější skalpy patří dvacetibodová výhra na palubovce tabulkového lídra Hradce Králové, což svědčí o tom, že se jim v hradecké sokolovně hraje dobře a umějí tam vyhrávat. V první střetnutí šampionátu s KP Brno by pro favoritky nemělo být problémem.

I vzájemná zápasová bilance hovoří ve prospěch Pražanek. Jejich ambice však určitě míří výše a ve skrytu duše chtějí Lvicím zkomplikovat cestu za titulem. O tom, jak cenný kov si východočeské metropole odvezou, rozhodnou klíčové hráčky týmu, mezi které lze zařadit Julii Pilařovou, Nikolu Večeřovou, Emu Bláhovou, Terezu Pavelcovou, Kláru Slunečkovu a Kristínu Vaňkovou.

KP Brno nejede do Hradce s velkým očekáváním, ale určitě je připraven předvést nejlepší basketbal co umí. Na MČR prošel až přes předkolo play off , kde v poměrně dvou náročných zápasech vyřadil Trutnov, takže u účast na F8 je pro Brňanky úspěch. Na turnaji tak mohou překvapit sami sebe i soupeřky. K tomu však budou potřebovat kvalitní výkon svých stálic Viktorie Švarcové, Lucie Linduškové, Moniky Olečkové a Adély Kölblové. Na jejich um a produkci bude brněnský lodivod Richard Sivák ml. a Foltýn spoléhat v prvé řadě.

I poslední zápas sobotního čtvrtfinálového programu nabídne zajímavou basketbalovou podívanou. V 17.45 hodin začne hodně očekávaný souboj mezi Levharticemi Chomutov a brněnskými Žabinami. Chomutov skončil po základní části třetí s bilancí patnácti výher a pěti porážek, a tak je považován za favorita prvního kola MČR a ke i žhavým kandidátem na jednu z medailí.

Pokud se to povede, bude to úspěch ambiciózního severočeského klubu. Hra Levhartic stojí a padá s výkony základní herní rotace, kam můžeme zařadit dvouciferné střelkyně Kláru Bittnerovou, Valentinu Čermákovou (nyní je zraněná), Elu Salačovou a Marii Staňkovou.

V každém případě rostou Chomutovu další posily pro ŽBL a kouč Petr Treml ml. určitě naladí družstvo tak, aby si od Labe přivezlo nějakou medaili. Pokud na nějaký cenný kov chtějí Severočešky pomýšlet musí uspět v zahajovacím utkání MČR s Žabinami a bez zraněných to bude obtížné. O tom, že to nebude snadné svědčí i vyrovnaná vzájemná zápasová bilance, kdy každý tým v dosavadní sezoně dokázal zvítězit jednou.

Žabiny si musely účast na MČR proklestit přes play off, kde však jasně předčily SBŠ Ostravu. Šestý tým po základní části chce v Hradci překvapit nejen ve čtvrtfinále proti Chomutovu, ale na celém turnaji, čímž potvrdil dobré jméno klubu. Trenér Fousek svoje svěřenkyně jistě dobře připraví a turnajový úspěch vede přes čtvrtfinálovou výhru. Trenéři týmu svoje hráčky jistě patřičně nabudí. Kádr Brna je poměrně široký a tvoří ho reprezentantky Šubová, Hamzová, Rychtecká a Kalná.

Více o turnaji včetně dalšího programu na www.hradeckelvice.cz