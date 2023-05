Postup mezi elitu slavil Písek i s odchovancem, co to dotáhl do NBA

Sršni Sokol Písek zažívají snový konec basketbalové sezony 2022/2023. Před týdnem junioři získali na MČR bronz. Uplynulý víkend byl na písecké úspěchy ještě výživnější. V neděli kadeti získali na domácím šampionátu extraligy U17B zcela suverénně zlaté medaile a prodloužený víkend byl korunován postupem mužů do Kooperativa NBL. K historickému postupu jim osobně gratuloval asi nejslavnější písecký odchovanec Vít Krejčí, momentálně hráč NBA v klubu Atlanta Hawks.

Baráž o postup mezi tucet elitních českých týmů odehráli Sršni proti Sokolu Hradec Králové. Tomu nedali Jihočeši šanci ani v jednom ze zápasů. Doma zvítězili 100:85, na hradecké palubovce vyhráli ještě větším rozdílem (92:69).

Sršni Sokol Písek – Sokol Hradec Králové 100:85 (24:26, 53:49, 78:69)

První barážový zápas se hrál ve zcela zaplněné písecké aréně, před sedmi stovkami diváků. V úvodu se vedení přelévalo z jedné strany na druhou a nikdo si nevtvořil výraznější bodový trhák.

Ve druhé kvartě si hosté po dvou trojkách Škrance odskočili k desetibodovému vedení 28:38. Domácí se však nepoložili, a ještě do poločasu si vzali vedení zpět. V mírné převaze pokračovali i po výměně košů, kdy vedli 57:49. Ani to však ještě nebylo rozhodující, protože Hradec se vzápětí bodově dotáhl. Zlomové momenty se odehrály na přelomu třetí a čtvrté periody, když domácí tento úsek ovládli 14:4 a výhru už si nenechali vzít.

V poslední minutě pojistili patnáctibodovou převahu a celkem solidní náskok do odvety smečí a trojkou Martin Svoboda a diváci dlouho aplaudovali. Bylo to nejvyšší vedení domácích v průběhu celého střetnutí.

Body: Martin Svoboda 19, D. Fait 17, Michal Svoboda 15, Svojanovský 11, Englický a Šlechta 9, Sýkora a Šurý 7, Borovka 6 - Škranc 27, Solevič 16, Cavallero 13, Šturanovič 12, O. Peterka 9, Prskalo 7, Goga 1.

Sokol Hradec Králové – Sršni Sokol Písek 62:90 (17:19, 30:46, 47:67)

S patnáctibodovým náskokem a s výraznou převahou v hledišti hradecké haly Třebš ve sváteční pondělí 8. května vstupovali Sršni do barážové odvety do KNBL. První část byla ještě vyrovnaná. Jeden z klíčových momentů zápasů se odehrál na konci šesté minuty, kdy si domácí snajper David Škranc zlomil nos a na hřiště se již nevrátil.

Ve druhé desetiminutovce si hosté vybojovali dvouciferné vedení, které si potom víceméně kontrolovali až do konce utkání a v závěru ho za velkého jásotu svých fanoušků v čele s Víťou Krejčím, ještě navýšili až na konečný rozdíl 32 bodů. V součtu obou utkání potom bodový rozdíl činil 47 bodů, což jen dokumentuje, že Písek postoupil naprosto zaslouženě a vypadá to, že bude příjemným oživením nejvyšší mužské soutěže a do hry bude zapojovat i svoje talentované odchovance.

Velké uznání zaslouží celý klub i kouč Jan Čech, mající velký podíl na skvělém konci sezony.

Body: Goga 14, Kábrt 10, Peterka 9, Cavallero, Solevič a Šuranovič 8, Dvořák 3, Prskalo 2 - Šurý 21, Fait 15, Michal Svoboda a Šlechta 12, Sýkora 11, Borovka 6, Martin Svoboda 4.