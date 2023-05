Třaskavá Euroliga pro Satoranského a Veselého. Ve Final Four čeká Real

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Blíží se bod zlomu i den velké odvety. Příští týdny rozhodnou o tom, zda bude sezona basketbalové Barcelony úspěšná či nikoliv. Jako první přichází pro Tomáše Satoranského s Janem Veselým vyvrcholení Euroligy. A po středečních pátých zápasech play off už Katalánci vědí, koho vyzvou v semifinále Final Four. Litveský Kaunas uvidí v pátek 19. května od 20.00 třaskavé španělské derby s Realem Madrid.

Právě gigant ze španělské metropole byl jedním z hlavních důvodů, proč se před sezonou Barcelona rozhodla udělat rázný řez a do týmu si kouč Šarunas Jasikevičius přivedl dvě největší české hvězdy zpod košů. Minulé jaro totiž Barca na největším konkurentovi zle vyhořela, v mači o postup do finále Final Four prohrála s Realem 83:86, později s ním padla i v titulové sérii o mistra ACB 1:3 na zápasy. El Clásico pro ni bylo loni synonymem nezdaru.

Po roce a s českou silou v zádech se Katalánci hotoví k velkým odvetám. Jako jediní prošli euroligovým play off bez porážky, zatímco Real si ve středu doma zachraňoval kůži v pátém zápase série proti Partizanu Bělehrad. Ještě ve třetí čtvrtině prohrával o 18 bodů, v té poslední však obstarali 21 z 29 bodů veteráni Sergio Rodríguez (36 let) a Sergio Lull (35). Právě druhý jmenovaný rozpoutal v druhém duelu série tvrdým faulem z frustrace na Kevina Puntera bitku, po níž Euroliga vynesla kontroverzní tresty a do značné míry znevýhodnila Partizan.

„Ta bitka změnila celou sérii. Přišli jsme o dva potrestané hráče, já po ní musel nastupovat zraněný. Ačkoliv měli v médiích plnou pusu omluv, mně osobně se Yabusele ani neomluvil. Všichni vědí, že jsme si Final Four zasloužili víc my,“ zlobil se bělehradský Dante Exum, s nímž francouzský obr Guershon Yabusele wrestlingovým chvatem praštil o palubovku tak, až si Australan přetrhl šlachu na prstu u nohy.

Francouzský pořízek Yabusele dostal trest na 5 zápasů, do euroligového vyvrcholení nezasáhne. Stejně tak bude s největší pravděpodobností Realu chybět argentinská hvězdy Gabi Deck, jenž si ve čtvrtém zápase s Partizanem natrhl vaz v koleni a čeká ho asi dvouměsíční pauza.

Zatímco si Real, jehož hra stojí na veteránech, léčí šrámy, Barcelona mohla tento týden ladit formu. Už zítra ji však čeká ligový mač s Obradoirem a v neděli další kolo, tentokrát šlágr proti Baskonii, s níž se dělí o první místo v ACB lize s bilancí 26:5. Třetí Madrid má o porážku víc.

O tom, jak jsou týmy Barcelony a Realu vyrovnané, svědčí i jejich bilance v Eurolize, jejíž základní část oba zakončily se shodným skóre 24 výher a 11 porážek. V euroligovém semifinále v Kaunasu to bude už šesté El Clásico sezony a Barcelona má zatím mírně navrch, když vyhrála tři dosavadní duely. Nyní čeká ale ten nejdůležitější, jehož 40 minut dramaticky rozhodne o úspěchu či neúspěchu sezony pro oba giganty.

První návštěva Tomáše Satoranského v euroligovém Final Four nemůže být vypjatější. Druhou semifinálovou dvojici tvoří vítěz základní části Olympiacos Pireus a čtvrté AS Monako.

BARCELONA VS. REAL MADRID V SEZONĚ 2022/23

ACB LIGA

Real Madrid – Barcelona 78:87 (Satoranský 4, Veselý 11)

Barcelona – Real Madrid 97:82 (Satoranský 18, Veselý 8)

SUPERCUP

Real Madrid – Barcelona 89:83 (Satoranský 0, Veselý 8)

EUROLIGA

Real Madrid – Barcelona 91:86 (Satoranský 12 bodů, Veselý 12)

Barcelona – Real Madrid 75:73 (Satoranský 12, Veselý 13)

Final Four: Barcelona - Real Madrid ?:? (19.5. 20:00)