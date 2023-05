Češi Barceloně vystříleli Final Four Euroligy. Zelené peklo, kouč pěnil

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Jedno je téměř jisté. Když jedete hrát basketbal do Zalgirio Areny v Kaunasu, kde hrává domácí zápasy litevský hegemon Žalgiris, připravte se na basketbalovou řežbu. Ve třetím duelu čtvrtfinále play off Euroligy splněno do puntíku. Barca přijížděla s náskokem 2:0 na zápasy a s vědomím, že třetí triumf by znamenal postup do Final Four. Tak se také stalo. Po výhře 77:66 hosté splnili úkol a Tomáš Satoranský s Janem Veselým se stali nejlepšími střelci utkání.

Pokud někdo pospíchal na basketbal rovnou ze zaměstnání, ze začátku neusnul v hledišti jen díky elektrizující atmosféře fanoušků. Pověstné zelené peklo v hledišti se skutečně konalo, ale na palubovce basketbal trpěl.

Zejména domácí se trápili. Za více než úvodních šest minut hry vstřelili jen tři body. Kouč Kazys Maksvytis to nevydržel, vzal si time out a své svěřence zpražil, jak to na podobné úrovni nebývá příliš časté. „Udělejte si fotky v plné hale a pak vypadněte domů, nebo začněte hrát a bojovat,“ řval po hráčích, kteří by v tu chvíli byli raději někde úplně jinde.

Budíček však domácím prospěl, najednou se začali zvedat, postupně se lepšila střelba a naopak Barcelona se dostávala do nekomfortních střeleckých pozic.

Při nízkém skóre se ale na bodovou bídu celkem dařilo Čechům. Prvních několik košů španělského celku v zápase si rozdělili právě Satoranský s Veselým. Zdálo se, že by to mohl být český večer na litevský způsob. Žalgirisu se ale postupně dařilo katalánskému favoritovi vštípit svou hru. Tedy zarputilost a tvrdost, což nejsou zrovna atributy, kterými by se honosila družina Šarunase Jasikevičiuse.

Ano, litevský lodivod Barcelony byl doma. A moc dobře věděl, že na jeho tým v Kaunasu čeká „zelené peklo“ v ochozech. Ze startu utkání však mohl být spokojen. Posléze se však nálada otáčela. Maksvytis povzbuzoval hráče potleskem a oddechový čas a vyšší hlasitost v projevu volil právě Jasikevičius.

Znamenalo to jediné, Barca pozbývala jistotu a do kabin se šlo za stavu 29:26 pro hosty.

Ve třetí periodě se oba celky vyhecovaly a padl v podstatě stejný počet bodů jako v celé první půli. Naneštěstí pro Žalgiris se však rozstřílela hlavně Barca. Kanonádou za tři se o klíčový náskok starali hlavně Satoranský a Mike Tobey. Jenže Žalgiris se nevzdal. Na sklonku třetího dějství sice prohrával už o 16 bodů, ale složitou trojkou v poslední vteřině snížil Lukas Lekavičius a dodal domácím naději.

Litevský mistr se dostal skutečně v poslední části do laufu a stáhnul náskok soupeře na 6 bodů, ale ten, který naději nejprve přinesl, ji vzápětí Žalgirisu vzal. Lekavičius udělal dvě zbrklé chyby, které vedly k opětovnému navýšení španělského náskoku. A Barcelona se už vtáhnout zpět nenechala.

Hosté tak po výhře 77:66 výsledkem 3:0 na zápasy postupují do Final Four Euroligy, které se bude hrát právě v Zalgirio Areně. Čeští reprezentanti byli oporami Blaugranas, oba si připsali shodně 14 bodů a 3 doskoky, Satoranský k tomu ještě pětkrát asistoval, Veselý třikrát. Barca je tak prvním postupujícím a bude čekat, na koho v boji o euroligový grál narazí.