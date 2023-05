Nymburk přežil peklo. Sehnal ocenil fanoušky Opavy: Nejlepší v republice

Když basketbalisté Nymburka naposledy nezvládli sérii play off, bylo jejich rozehrávači Ondřeji Sehnalovi (25) pět roků. „A začínal jsem s basketem na sídlišti v Praze,“ usmívá se jedna z klíčových opor osmnáctinásobných šampionů. „Je to neuvěřitelná série! Doufáme, že vydrží.“ Nymburk v semifinále Koopreativa NBL zvládl odvrátit i druhý opavský mečbol. Ve žlutém pekle vyhrál 89:77 a vyrovnal sérii na 3:3. Sehnal nasázel 13 bodů, doskočil 4 míče a připsal si 8 asistencí. Rozhodující sedmý duel se bude hrát v Nymburku v pondělí (18). Stejně dramatické je i semifinále mezi Děčínem a Pardubicemi. Sedmá bitva se v Děčíně hraje v neděli (18).

Ondřeji, s Opavou jste prohrávali už 1:3 na zápasy, jak těžké bylo na domácí vítězství navázat i na palubovce soupeře?

„Těžké, ale ukázali jsme kvalitu. Víme, jak se hraje před takovou atmosférou, věděli jsme, do čeho jdeme, připravovali jsme se na to dva dny. A myslím, že jsme to zvládli velmi dobře.“

Minule jste v Opavě prohráli o 30 bodů, ovšem teď jste se mohli opřít o střelbu z dálky, je to tak?

„Ano, konečně! První zápas z těch šesti jsme se trefovali. Hlavně v prvním poločase, tam jsme měli 75% úspěšnost z trojky, což je úžasné číslo. Já věděl, že to jednou přijde a vyšlo to na nejlepší zápas. Trochu se to obrátilo, se střelbou se teď hlavně v prvním poločase trápila Opava. My víme, že máme skvělé střelce, že to jednou přijít musí.“

Vedli jste až o 17 bodů, ale ve 34. minutě se Opava přiblížila na 66:67. Co se vám honilo hlavou?

„Bylo důležité, že jsme na rozdíl od předešlých zápasů všichni právě hlavu udrželi a zůstali spolu. Dali jsme dvě důležité trojky, zase odskočili. Věděli jsme, že Kuba Šiřina ve 36 letech bude vyšťavený. Hrál skoro celý zápas, to se nakonec ukázalo. Posledních pět minut už bohužel, nebo spíš bohudík, nebyl na míči, hrál hlavně Kouřil. To pro nás bylo důležité.“

Bylo těžké udržet klidnou hlavu v bouřlivém prostředí?

„Velmi těžké. Fanoušci tady jsou výborní. Opravdu nejlepší v celé České republice. Jsem rád, že taková atmosféra tady je, na jiných halách tohle bohužel chybí.“

Váš trenér Ladislav Sokolovský v Opavě dlouho hrával, dal vám nějaké rady, jak se s bouřlivou atmosférou vyrovnat?

„Nějaká specialita na to neexistuje. Nejlepší je o tom mluvit, mluvit a mluvit. Abychom byli připravení. Dopředu jsme si to i představovali. Když to má člověk v povědomí, tak se pak hraje líp.“

Nepodcenili jste Opavu? Přece jenom byla po nadstavbové části až sedmá...

„Možná po prvním zápase tam bylo nějaké uspokojení. Nám se v půlce sezony obměnilo dost hráčů, bylo to složité. Opava je dlouho spolu, každý rok ukazuje kvalitu a v prvních zápasech to ukázala. Nemůžu říct, že nás zaskočila, ale ukázala kvalitu.“

Teď už jste zase favority série? Obrací se psychická výhoda?

„Mohlo by se zdát, ale game 7 je dost nevyzpytatelný. Opava u nás už dokázala vyhrát a poslední krok je nejtěžší. Věřím, že ho zvládneme.“