ČT sport vypnula obří drama. Kalemba nechápal: Kvůli studiu k MS v hokeji?!

Zápas, jaký v Česku dlouho nebyl. Druhé finále NBL mezi domácí Opavou a Děčínem měl všechno: úžasnou atmosféru plné haly i drama na palubovce, které vyvrcholilo úspěšnou trojkou těsně před sirénou. Tenhle závěr už ale lidé u televizních obrazovek neviděli.

„Opavští basketbalisté vedou 76:74, zbytek zápasu můžete sledovat na ČT sport Plus,“ informoval diváky komentátor ve chvíli, kdy do konce zbývaly dvě minuty a 20 vteřin. Následoval střih a start studia k finále MS v hokeji s Davidem Pospíšilem a Petrem Hubáčkem.

„Chtěli byste v TV vidět více obsahu jako v prvním videu, nebo dáváte spíše přednost rozumy nabité dvojce?“ ptal se na Twitteru Pavel Hejkrlík z PR oddělení basketbalové ligy a nabídl záběr emocemi nabitého finále a rozmluvu ze studia.

V přiložené anketě se 60 procent lidí přiklonilo k basketbalu, jeden diskutující ale oponoval sledovaností obou sportů. „Kolik lidí kouká u nás na basket a kolik na hokej?“ ptal se uživatel Zorro. Tomu odpověděl bývalý basketbalový redaktor a komentátor ČT sport Jiří Kalemba.

„Tohle neobstojí,“ měl jasno. „To finále gradovalo a skončilo rozhodující trojkou v poslední vteřině. Hrálo se v na český poměry topový atmosféře. Do konce chyběly dvě minuty. Začínal snad hokej? Ne, bylo tam fakin studio. Je to neuctivý vůči divákům basketu, mezi kterými byli urcitě i ti hokejoví, a věřím, že je koncovka zápasu zajímala,“ vysvětloval někdejší zaměstnanec televize.

Podívejte se na rozhodující střelu necelou vteřinu před koncem

„ČT sport ukončí přenos 2 min před koncem jednoho z nejlepších finálových utkání za dlouhé roky. Díky tomu jsem sice zjistil, že už se zase hraje hokejové MS „B“ týmů, ale tahle spolupráce s NBL už vážně nedává nadále smysl,“ komentoval na Instagramu Martin Drábek. „Souhlas, já nevěřil vlastním očím,“ dodal další příznivec.

Marketingový expert Tomáš Janča pak navrhl z ČT sport udělat čistě hokejový kanál. „Ať to tam běží od rána do večera. Najde si to nemalé publikum, můžou se tam donekonečna otáčet černobílé záběry z minulosti, apod. Ale ať už skončí tyhle ostudné dramaturgické manévry, pozdní začátky a brzké konce, často bez varování a upozornění,“ napsal pořadatel konference Sport Alive.

„Basketbal má objektivně nej sezonu za 20 let, plní haly po celé republice a ČT sport jej zařízne už podruhé za dva měsíce... V březnu domluvený přenos z basketbalového Final Four kvůli první hokejové lize (!), teď zas musely ustoupit dvě minuty dramatu v Opavě předzápasovému studiu (!). Ale není to jen o basketbalu, podobné parády jsem viděl i u florbalu. Lepší to fakt nevysílat - je spousta stanic, které za to budou rády,“ upozornil Janča.