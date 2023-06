To byla bitva! Opava zdolala Děčín v prodloužení, po 20 letech slaví titul

Basketbalisté Opavy dopsali pohádkový příběh. Po dvaceti letech urvali mistrovský titul, přestože do play off šli až ze sedmého místa! Takový výstup žádný jiný český klub v historii nepředvedl! Navíc parta trenérů Petra Czudka a Kryštofa Vlčka postupně z cesty odklidila všechny tři nejlepší týmy dlouhodobé části – Brno, Nymburk i Děčín.

A poslední zápas finále Kooperativa NBL? Epická bitva ve žlutém pekle. Opavané ji vyhráli až po prodloužení 108:104. Praskaly při tom ušní bubínky i nervy, protože Děčínští heroicky vzdorovali. Pět minut před koncem normální hrací doby prohrávali o 7 bodů (81:74), ale nevzdali se. Rozehrávač Ty Nichols se trefil 3,9 sekundy před koncem neskutečnou trojkou z dálky a poslal bitvu do prodloužení (93:93).

I v něm se skóre přelévalo, ale nájezdy Jakuba Šiřiny (31 bodů) a trojky Luďka Jurečky (16 bodů), dvou nejstarších účastníků finále, vynesly Opavě páté ligové zlato, slaví poprvé od roku 2003. Finálovou sérii urvala 3:1 na zápasy (80:76, 85:82, 67:89, 108:104).

„Velký boj, hodně tvrdé,“ vydechoval opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Dlouho to bylo překvapivě útočné. Sice jsme trošku odskočili, ale bohužel nám hned vrátili dvě trojky a náskok byl fuč. Mají kvalitní hráče a z dálky nás trestali. Nás ale hnaly tři tisíce diváků.“

Obrovský kredit zaslouží poražení. Ve finále jim chyběly zraněné opory Tomáš Pomikálek a Anthony Walton, ale Válečníci se bili neskutečně. Matěj Svoboda v posledním duelu nastřílel 25 bodů, Ty Nichols jen o dva méně.

„Neuvěřitelné, dvacet let jsme na to čekali, nádhera, těžko k tomu víc dodat,“ hledal slova opavský trenér Petr Czudek, který byl před dvaceti lety u posledního titulu jako hráč. „Úžasný zápas, úžasné finále. Klobouk dolů před Děčínem, bylo to ohromné drama.“

Finále play off basketbalové ligy mužů - 4. zápas:

Opava - Děčín 108:104 po prodl. (23:24, 48:47, 68:67, 93:93)

Nejvíce bodů: Šiřina 31, Jurečka 16, Kouřil a Švandrlík po 15 - Matěj Svoboda 25, Nichols 23, Bruner a Kroutil po 14. Fauly: 27:21. Trestné hody: 25/20 - 30/18. Trojky: 12:16. Doskoky: 41:44. Konečný stav série: 3:1.