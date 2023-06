Ptáčková dovedla Lvice do čtvrtfinále ME: Postup je motivací pro všechny

Češky v osmifinále proti Řecku spíše dotahovaly drobné bodové manko, unavenější soupeřky pak přehrály ve čtvrté čtvrtině. „Jsem pyšná na tým, protože na hřišti ukázal velký morál a utkání vybojoval. Hrály jsme proti velmi silnému soupeři, proti skvělým euroligovým hráčkám v podkošovém prostoru,“ hlásila spokojená trenérka.

„Odvedly jsme tvrdou práci. Jedině tak jsme mohly slavit vítězství. Měly jsme jen osm ztrát, což byl velice důležitý moment,“ věděla Ptáčková.

Trenérka dokázala hned na první velké akci vybojovat s reprezentací postup do čtvrtfinále. „Teď jsme trošku v euforii, protože jsme si to ani moc neuměly představit. A to není tak, že bychom nějak podceňovaly náš tým, ale tým se buduje téměř odznovu. Je tady spousta mladých hráček,“ upozornila trenérka Ptáčková. „Doufám, že postup se stane velkou motivací pro hráčky, i pro ty, které tady třeba nejsou.“

Nadstandardním výkonem přispěla Veronika Šípová. „Jsem opravdu nadšená. Pro mě to byl jednoznačně nejlepší zápas za reprezentaci. Ale jsem ráda i za spoluhráčky, hrajeme dohromady jako tým, jsme silné a jdeme pořád dopředu,“ hodnotila autorka 15 bodů. „Jen jsem si řekla, že hrajeme o všechno, že buď pojedeme do Slovinska, nebo domů. A já domů ještě nechci, takže jsem ze sebe vydala všechno a díky bohu jsem pomohla týmu vyhrát. Všechny jsme něčím přispěly, je to super,“ hlásila hráčka USK Praha.

V koncovce ukázala klid střelkyně ze španělské ligy Petra Holešínská. Bodovala nejen z trestných hodů, ale předvedla dva důležité nájezdy pod koš. „Takhle najíždět není moje hra, ale jsem scorer a musela jsem to vzít na sebe jako jedna ze zkušenějších,“ prohlásila debutantka na velkém šampionátu. „Znamená to hodně, je to pro mě první Evropa, o to víc je to pro mě speciální. Jsem ráda za nás holky i trenéry, myslím, že jsme si to zasloužily. Občas to nevypadá hezky, ale je to ubojované a emoce jsou hodně vysoko,“ řekla Holešínská, s 19 body nejlepší česká střelkyně.

Hráčka Gran Canarie, která v příští sezoně posílí Zaragozu, ocenila výkon spoluhráček. „Verča nastřílela 15 bodů, což se asi úplně nečekalo, i na doskoku bojovala s pivotkami, když Naty (Natálie Stoupalová) s Břízou (Renátou Břízovou) měly docela brzy fauly. A před Domčou respekt, když toho tady ještě tolik neodehrála, přišla tam a měla skvělou energii, zisky, doskoky, dala pár košů.

Určitě to byl týmový výkon,“ vyzdvihla Holešínská také výkon osmnáctileté Dominiky Paurové.

„Ani jsem nebyla nervózní, věděla jsem, že není co ztratit, prostě jsem tam vlétla a dělala, co umím. Soupeřky byly vyšší a silnější, ale já jsem na hřišti, abych míč doskočila a hrála agresivně. Proto jsem si řekla, že je prostě přeskočím,“ usmívala se Paurová.

Po úterním přesunu do Lublaně čeká Češky čtvrtfinále s Maďarskem až ve čtvrtek.

„Určitě to pomůže, nohy už jsou trošku cítit. Bohužel máme přesun, není to moc blízko, ale zase tam budeme mít víc fanoušků. Naši konečně přijedou,“ těšila se Holešínská nejen na podporu rodiny.

Češky budou ve Slovinsku bojovat nejen o postup do medailových bojů, ale i o účast v kvalifikaci na Hry v Paříži, kam se dostane vedle pořádající Francie dalších pět nejlepších týmů z EuroBasketu.

„Jdeme na Maďarsko, proti kterému to bude těžké, taky mají velké pivotky, ale jsou z těch čtyř týmů, které postoupily do přímo do čtvrtfinále, nejhratelnější soupeř, takže se určitě budeme soustředit a připravíme se co nejlíp,“ dodala Holešínská.