Vizionář a „blázen“ se loučí. Hráči dohnali Ginzburga k slzám dojetí

S reprezentačním týmem mužů dosáhl úspěchů, jako nikdo jiný od rozpadu federace. Česko mu navíc přirostlo k srdci a stalo se jeho druhým domovem. „Federace končí jednu etapu spolupráce s trenérem, který dovedl tým tam, kde jsme nikdy nedoufali, že může být. Na mistrovství světa v konečném pořadí před USA a taky na olympiádu,“ prohlásil šéf české federace Miroslav Jansta.

Když se v závěru roku 2013 izraelský expert ve službách Nymburka přesunul na lavičku reprezentace, způsobil hned pozdvižení. „Chceme na mistrovství světa a olympijské hry,“ prohlásil na své první tiskové konferenci. „A já jsem se vedle něj pod stolem štípal a říkal si: Tak s tímhle bláznem to nebude tak úplně jednoduché,“ smál se ve středu při vzpomínce na deset let starou událost týmový manažer Michal Šob.

Jenže Ginzburg se ukázal jako správný vizionář, dodal hráčům a realizačnímu týmu sebedůvěru a dostal Česko na hlavní světovou scénu. Během středečního dopoledne si hvězdné chvíle připomněl při zhlédnutí nového dokumentu.

„Je to hodně emocionální, brečel jsem. Byla to skvělá desetiletá cesta, skvělá práce pro český basketbal. Když jsem viděl film, znovu jsem si uvědomil, co jsme dokázali,“ přiznal Ginzburg.

„Ale není to jen o mně, je to o nás všech v týmu a hlavně o hráčích,“ dodal s pokorou již bývalý kouč nároďáku.

Celá pouť začala zvládnutou kvalifikací na mistrovství Evropy 2015. „Podařilo se nám postoupit, bylo to hektické léto. Na cestě z Maďarska, kde jsme zvládli rozhodující zápas, jsme to strašně moc slavili,“ vzpomínal Tomáš Satoranský. „Tehdy jsem si uvědomil, že Neno to prožívá s náma a je jeden z nás. Nezapomenu, jak nám naléval vodku na pumpě,“ smál se klíčový muž českého týmu.

Sedmé místo na EuroBasketu tehdy Česku zaručilo účast v olympijské kvalifikaci pro Rio de Janeiro. Tam se sice Ginzburg s týmem neprobojoval a nezazářil ani na ME 2017, největší úspěchy však teprve měly přijít.

„Neno byl vizionář, i když se mu lidi smáli, co je to za blázna. Ale dokázal pozvednout český basket, bez něj by se to nestalo. Nechával hráče v popředí, aby byli tváří týmu, sám se upozaďoval a dával energii a nápady. Vůdčí roli na hřišti měli hráči,“ charakterizoval Ginzburga reprezentant Ondřej Balvín.

V kvalifikaci na mistrovství světa 2019 Češi vyhráli osm z dvanácti zápasů. Na šampionát do Číny Ginzburgovu partu nasměrovala památná domácí výhra 80:78 nad Ruskem. Poslední tečku napsali basketbalisté v Bosně a Hercegovině. „Velkou roli hrála chemie, Neno to uměl podpořit a pak už to byla jedna velká jízda,“ usmíval se Martin Kříž.

Češi letěli na světový šampionát po 32 letech a z Asie se vrátili s úžasným šestým místem. „Kdo by řekl, že Amerika skončí za náma? Neuvěřitelné, nikdy bych tomu nevěřil,“ kroutil hlavou Satoranský. „Na tyhle zážitky budu vzpomínat do konce života,“ doplnil Patrik Auda.

Úspěch tým nasměroval do olympijské kvalifikace v kanadské Victorii.

Semifinálový thriller a výhra v prodloužení nad domácím celkem 103:101 a demolice Řecka ve finále znamenala postup na Hry po 41 letech.

„Bez Nena by to nešlo. Byl v jednu chvíli jediný, kdo věřil, že můžeme na olympiádu a hrát na MS o medaile. Jeho přístup byl lidský, věděl, že nás nemusí kopat do zadku. Vztahy byly vždycky nadstandardní,“ vyzdvihl Ginzburgovu zásluhu Vojtěch Hruban.

V olympijském Tokiu brali Češi nakonec jedno vítězství, na evropském šampionátu, jehož jednu základní skupinu hostila Praha, pak Ginzburgovi chyběl Satoranský v top formě.

„Přesto na tuhle éru budeme navždy vzpomínat,“ vzkázal Martin Kříž.

Poslední domácí zápas na lavičce české reprezentace odkoučoval Ginzburg 23. února s Francií (59:72). O tři dny později fakticky skončila jeho éra zápasem v Černé Hoře. Tým se na MS 2023 neprobojoval, hořkost to však v hráčích nezanechalo.

„Bude se mi stýskat po hodně věcech. Budou mi chybět tréninky, střelecká cvičení, nejdelší příprava u videa. Ale nejvíc ty jako trenér,“ vzkázal Ginzburgovi Satoranský.

Ač po dekádě u kormidla národního týmu končí, basketbalový expert bude u reprezentace působit v roli konzultanta a poradce.

„Zdá se, že všechno dobré jednou skončí. Jsem velmi hrdý na to, jakou cestu jsme společně ušli. V pozici hlavního trenéra národního týmu končím, ale mé srdce zůstane navždy lvem,“ dodal devětapadesátiletý rodák z Tel Avivu. Jméno jeho nástupce bude oficiálně oznámeno v pátek.