Balvín o reprezentaci: Chce to mladou krev, hned. Co jeho kempy pro kouče?

Takhle na začátku léta slavil Ondřej Balvín postup na olympijské hry do Tokia • Profimedia.cz

V průběhu skupinového boje s Izraelem se do koše tlačí Ondřej Balvín • Pavel Mazáč / Sport

Český basketbalista Ondřej Balvín volá po okamžitém začlenění mladých hráčů do reprezentace • Pavel Mazáč (Sport)

Zažil další úspěšnou sezonu v zahraničí. S týmem BC Prometej ovládl Lotyšsko-Estonskou ligu, v níž ukrajinský tým našel azyl kvůli válečnému konfliktu, odpočinek ale neplánuje. Ondřej Balvín nasoukal svých 217 cm do letadla a vyrazil směr Čína, kde se chce předvést v tamní letní lize. Jeho prozatímní adresa? Nanking Suke Lions. „Za rok za dva bych se chtěl do Asie vrátit a tahle letní brigáda by mi mohla pomoct,“ říká pivot, který si vyzkoušel i japonskou nejvyšší soutěž.

Další osud výjimečné české basketbalové generace mu leží na srdci jako málokomu jinému. Ondřej Balvín už se přehoupl přes třicítku stejně jako ostatní klíčoví borci z party kolem Tomáše Satoranského, a netrpělivě vyhlíží okysličení národního týmu. „Kdy jindy začít profilovat nároďák s ohledem na budoucnost, když ne teď?“ ptá se pivotmanská opora reprezentace. V Prometeji strávil sezonu pod dosluhujícím koučem českých lvů Ronenem Ginzburgem, pro další tuzemské trenéry chystá v sobotu na Folimance kemp za účasti někdejšího hráče NBA Žana Tabaka. „Chci tady basketu něco vrátit,“ krčí mohutnými rameny Balvín.

Není po třicítce risk skočit po konci evropské sezony rovnou do té asijské?

„Vůbec ne. Měl jsem teď snad nejdelší volno v kariéře, skoro měsíc a půl. Jsem odpočatý, hlídal jsem si váhu, udržoval se, jsem ready. Čínská letní liga je s ohledem na budoucnost zajímavá štace. Chci se tam ukázat, protože mě to do Asie za dva tři roky zase táhne: podmínky tam jsou velice dobré a já jsem rád, když můžu s basketem poznat kus světa.“

První ročník v Prometeji jste navíc zakončili ziskem titulu, takže spokojenost?

„Úplná. Nemůžu si vůbec na nic stěžovat, byl jsem z toho extrémně nadšený a těším se na další ročník. Vracel jsem se z japonského angažmá do Evropy s nějakou nadváhou a na začátku sezony mi to dávalo trochu na frak, ale pak jsem se kousnul a rozjel se. A s trochou nadsázky můžu říct, že se pak začalo dařit celému týmu – i jsem na tohle téma vtipkoval s Nenem Ginzburgem, že to na mně měl stavět dřív (usmívá se).“

Jak jste v rámci ukrajinského týmu vnímal válku?