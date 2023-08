Basketbalová reprezentace otestuje nové tváře. Svoboda: Olympiáda je daleko

PŘÍMO Z ESTONSKA | Nový tým, nový turnaj. Český národní tým v sobotu od 15 hodin čeká první představení na předkvalifikaci olympijských her. Přivítá je domácí Estonsko. Reprezentace prošla nemalými změnami, po deseti letech vystřídala trenéra. Nově českou partu vede Španěl Diego Ocampo. Zraněný Balvín i Satoranský dali prostor novým tvářím. Příležitosti se dočkal i Matěj Svoboda. „Když jsem byl ve dvacítkách, netipl bych si, že první start přijde až za šest let. Holt taková byla situace. Asi je to přirozený vývoj mé kariéry,“ přemítá pro iSport.cz.

Očekáváte, že kulisa domácích fanoušků Estonce nakopne, nebo je naopak sváže?

„Z vlastní zkušenosti bych řekl, že domácí fanoušci poženou dopředu. Tlak samozřejmě mohou cítit, ale myslím, že jsou natolik zkušenými hráči, že si ho nepřipustí.“

Český tým prochází generační obměnou. Jak ji vnímáte?

„Je to přirozená součást běhu všech reprezentací, nejen v basketu. Jsem moc rád, že nyní mohu být také její součástí. Přestože se tým poskládal nově, všichni se tady známe, ať už ze společného působení v klubech nebo ze vzájemných zápasů. Co si budeme, u nás basketbalová komunita není zas tak velká. Mimo hřiště jsme spolu žádný problém neměli a na hřišti už si to také sedá. Věřím, že se ukážeme v nejlepší formě.“

Turnaj je předkvalifikací na olympiádu, vnímáte ho jako cestu na Hry?

„Olympiáda je dalekým cílem. My se teď soustředíme hlavně na náš herní projev a nadcházející zápasy. Zejména samozřejmě na Estonce.“

Jaký máte pocit z přípravných zápasů?

„Všichni cítíme znatelný posun od našeho prvního setkání v Poděbradech. Potřebovali jsme čas, abychom si zvykli na styl hry, který po nás trenér (Ocampo) vyžaduje. Myslím si, že se herně cítíme po uplynulých třech týdnech mnohem komfortněji. I když příprava nebyla výsledkově úplně úspěšná, posun tam určitě je. Od zápasu k zápasu se lepšíme. Doufám, že naši třítýdenní práci potvrdíme vítězstvím.“

Myslíte, že nastoupíte v základní rotaci?

„Na to se vůbec nesoustředím. Není to na mně. Každý známe svoji roli v týmu a očekávání, která jsou na nás kladena. Důležité je poctivě plnit pokyny trenéra a odvést práci pro tým. Já jsem hlavně rád, že jsem se sem dostal.“

Byl jste jedním z nejlépe skórujících hráčů v mládežnických turnajích. Tušil byste předtím, že se do reprezentace dostanete „až“ v šestadvaceti?

„Když jsem byl ve dvacítkách, netipl bych si, že první start přijde až za šest let. Holt taková byla situace. Asi je to přirozený vývoj mé kariéry. Byl jsem ve Svitavách, kde ty sezony nebyly tolik povedené jak po týmové, tak po individuální stránce. Pak přišlo zranění a až teď v Děčíně jsem se dostal do pozice, abych si pozvánku opravdu zasloužil. Rozhodně to nevnímám tak, že bych ztratil šest let.“