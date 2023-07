Co říkáte na jméno nového trenéra, který s vámi kdysi působil jako asistent v Seville?

„Pro mě je velice důležité, že se stal Diego trenérem národního týmu. Samozřejmě ho moc dobře znám a on naopak zná hodně českých hráčů, kteří pod ním hráli. Pro mě je to takový můj basketbalový mentor. Věřím tomu, že naváže na úspěchy, které jsme měli, a dokáže omladit tým a zapojit novou generaci. Tahle generace měla spoustu úspěchů a je důležité, aby na to další navázaly. Zároveň naše generace nekončí. Doufejme, že se nám podaří postoupit na mistrovství Evropy 2025, což je jeden z nejbližších cílů.“

Jak vzpomínáte na společné působení s Ocampem v Seville v době, kdy jste se špičkový basketbal teprve učil?

„Diego byl se mnou od sedmnácti let, od první sezony, co jsem přišel do Sevilly. Pro mě bylo nesmírně důležité mít takového člověka vedle. Byl to pro mě přesun do nejvyššího evropského basketbalu, Diego byl toho asi největší součástí. Společně jsme trénovali individuálně na všem, abych se mohl tím hráčem, který může hrát ve španělské lize. Proto jsem o něm hovořil jako o mentorovi, a proto vidím tu jeho roli jako velice přínosnou pro novou generaci.“

Na čem konkrétně jste spolu pracovali?

„Naučil mě přidávat si důležité věci na tréninku. Co se týče individuální přípravy, tam jsem strávil několik set hodin navíc jenom s ním v hale. Používal jsem je i do budoucna. V nějakém věku už člověk nemá jak energii, tak náladu, aby trénoval tímhle stylem. Ale pro mě to bylo naprosto primární.“

Měl jste na výběr nového kouče nějaký vliv?

„Samozřejmě to nebylo tak, že já bych o tom rozhodoval. Ale Jirka Welsh s Mirkem Janstou za námi s Honzou Veselým byli. Prezentovali nám pár jmen, o kterých přemýšlí. Samozřejmě jsme i pomohli s našimi názory. Já jsem jenom rád, že pokračujeme v tomhle trendu. Že to je zahraniční trenér ze Španělska, který zná české hráče.“

Jaký byl Ocampo v Seville?

„Diego byl velice tvrdý, abych řekl pravdu. (směje se) Což je pro mladé hráče hodně důležité. Dokázal z hráčů vymáčknout co nejvíc v raném věku, a aby se stali profesionály. Takovýhle mentor byl hrozně důležitý nejenom pro mě, ale i pro Joana Sastreho, Willyho Hernangómeze, Kristapse Porzingise. Jak Diego říkal: Když se trénuje, tak se trénuje. Většina těch tréninků bylo tvrdých, ale zároveň jsem zažil hodně tréninků individuálních, pro mě osobně hodně důležitých. Byla spousta věcí, která mně chyběla, abych se stal hráčem, kterým jsem dneska. Ta jeho tvrdost byla velice důležitá. Ale zároveň je to velmi lidský člověk a trenér. Ten mix může fungovat velice dobře i v našem národním týmu.“

Český tým se za pár dní začne chystat na olympijskou předkvalifikaci, vy jste ale hrál celou sezonu přes zranění. Kdy se do reprezentace vrátíte?

„Tohle léto neplánuju, že budu reprezentovat. Je to víc důvodů, ale ten hlavní je zranění z minulého roku. Já jsem o tom během sezony moc nemluvil, ale měl jsem spoustu momentů, kdy mi kotník nedovolal zapojit se do programu Barcelony. Byl jsem mimo tým, snažil jsem se udělat pro kotník co nejvíc. Kotník i celé moje tělo potřebuje dva měsíce, abych byl připravený na příští sezonu v Barceloně.“

Bylo to složité rozhodování?

„Upřímně to nebylo těžké rozhodnutí. Byl jsem o tom rozhodnutý docela dlouho dopředu. To zranění, které jsem měl, bylo dost vážné. Bylo trošku bláznivé, že jsem do toho takhle šel. Když to zpětně hodnotím, ovlivnilo to celou sezonu v Barceloně. Hlavně začátek byl pro mě těžký. Jedna věc je hrát s tím kotníkem jednu akci a druhá věc je pokračovat celou sezonu bez přestávky. Pro mě bylo hrozně důležité, abych si teď co nejvíc odpočinul. Překvapilo mě, jak je náročné hrát španělskou ligu i Euroligu zároveň. Opravdu to byla desetiměsíční sezona, zápasů bylo spoustu, navíc mi příští rok bude třicet dva, zdraví je v tenhle moment přednější. Doufám, že i tohle léto mi může pomoct pro národní tým do budoucna.“

Jak vidíte svoji účast v týmu dál?

„Myslím, že tahle tisková konference, že jsem její součástí, by měl být jasný vzkaz, že mám s českým nároďákem velké plány. Rozhodně nepřemýšlím, že bych v nějaké době končil. Ten hlavní cíl bude postup na mistrovství Evropy 2025. Euroliga a FIBA se snaží domluvit se na oknech, aby euroligoví hráči mohli hrát na kvalifikaci. Myslím, že je velká šance, že nás s Honzou Veselým uvidí už v únoru.“