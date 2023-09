Výjimečná sezona, českému basketu je 100 let. Slavit se začalo v Beskydech

Nadcházející basketbalová sezona v Česku bude výjimečná. Zahalí se do slavnostního hávu, protože Česká basketbalová federace slaví sto let své existence. Oslavy odstartovaly speciálním eventem na parkovišti ski areálu Kohútka v Beskydech.

Oslavy budou probíhat ve spolupráci se Slovenskou basketbalovou asociací (SBA), proto byl přesně na hranici obou států postaven basketbalový kurt 3x3, na kterém se odehrály exhibiční zápasy, a došlo k odhalení loga symbolizujícího stoleté výročí. Akce se zúčastnily velké tváře minulosti jako Irma Valová, Jiří Okáč či Radoslav Rančík.

„Mluvíme o organizovaném basketbalu, jde tedy o výročí vzniku svazu,“ popsal předseda ČBF Miroslav Jansta. „Podle většiny historiků vznikl volejbalový svaz v roce 1923 a basketbal se k němu připojil v roce 1924. Tím vznikl spojený svaz, než jsme se rozdělili v roce 1946. První utkání ale probíhala už za Rakouska-Uherska, takže basketbal má v Čechách velkou tradici. Navíc je Československo zajímavé v tom, že spoluzakládalo mezinárodní basketbalovou federaci FIBA s dalšími sedmi státy v roce 1932,“ doplnil Jansta, jenž akcentuje federální nádech oslav se Slováky. „Více než dvě třetiny stoleté trasy jsme prošli ruku v ruce, a tak i v rámci oslav se budeme vzájemně prolínat.“

Čtvrteční událost byla výjimečná ještě z jednoho důvodu. Basketbalové exhibiční zápasy se odehrály v místě s nejvyšší nadmořskou výškou, kde se kdy ve stoleté historii basketbal pod širým nebem v Česku hrál (913 metrů).

„Pro nás je to důležitá brandová kampaň. Chceme ukázat, že basketbal je sport s obrovsky bohatou historií, který ale nezůstal zakotven v minulém století, ale snaží se jít s moderní dobou. I proto jsme místo výroční kroniky vytvořili webovou časovou osu s nejvýznamnějšími události z naší historie. Texty tam doplňují fotky a videa. Výhodou je, že můžeme osu i po skončení oslav doplňovat a stane se tak elektronickým přehledem celé basketbalové historie,“ vypíchl jeden z projektů marketingový ředitel ČBF Martin Peterka. Časová osa je k dispozici na webu sto.cz.basketball.

Oslavy mají své speciální logo, se kterým se fanoušci budou moct setkávat v průběhu celé letošní sezony. Významnými nositeli brandu budou obě nejvyšší soutěže Kooperativa NBL a Chance ŽBL. Materiály ke 100 letům by ale měly proniknout na všechny úrovně basketbalu v Česku ať už v podobě plakátů či letáků nebo aktivit na sociálních sítích. Také ve fanshopu je vytvořena speciální kolekce.

Připomínání oslav 100 let by se mělo promítnout také do všech soutěží a činností basketbalové federace v nové sezoně. Dalším speciálním eventem budou společné Československé poháry a jejich Final 8 pro mužské i ženské celky. Celé oslavy pak zakončí galavečer na konci června, na který chce federace pozvat významné osobnosti světového basketbalu.