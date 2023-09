Tři prodloužení na úvod ligy. Opava zvládla drama, Nymburk jasně kraloval

Opava měla soupeřům z Ostravy co vracet, v minulé sezoně s ní prohrála tři ze čtyř soubojů. Začátek Slezanům vyšel skvěle, tým Petra Czudka vedl až dvouciferným rozdílem. Domácí se však vrátili do zápasu díky patnáctibodové šňůře a dostali se do vedení 31:26.

Ve třetí čtvrtině měla Ostrava náskok 14 bodů, jenže úřadující mistři zvedli prapor. Dostali se zpět do vedení a měli velmi blízko k vítězství v základní hrací době. Jinak skvěle hrající kapitán Šiřina však poslední střelu před klaksonem neproměnil.

Nová huť si vynutila prodloužení díky předchozí trojce Kevina Týmla. V prodloužení však Ostravští bez vyfaulovaného rozehrávače Mateje Majerčáka nedokázali zkrotit především Šiřinu (28 bodů) a Opava brala body díky výhře o šest bodů.

„Cením si tohoto vítězství. Máme ale na čem pracovat. Určité pasáže nebyly optimální. Pozitivum je to, že jsme se dokázali do zápasu vrátit. V závěru rozhodlo i štěstí,“ uvedl na klubovém webu kouč Czudek.

Nymburk, jehož kádr prošel velkou změnou, splnil v prvním kole úlohu favorita a Olomoucko zničil rozdílem 40 bodů. První nymburskou stovku sezony zařídil dvoubodovým košem Ty Gordon. Nejlepší střelec hostů zaznamenal 22 bodů.

„Olomoucku chyběli někteří hráči, přesto v první půli hrálo velmi dobře, dokud hráči měli energii. My ale hrajeme hodně agresivně a to soupeři bere energii a to se ukázalo. Chtěli jsme do sezony vstoupit co nejlépe a to se podařilo. Ale je to jen první krok v sezoně, která bude, doufejme, hodně dlouhá,“ hodnotil trenér Nymburka Francesco Tabellini.

„Ze začátku bylo vidět, že je to první zápas a že stále máme co zlepšovat, ale přesto to bylo dobré a dali jsme za poločas 52 bodů. Naše velká zbraň, že máme dvě vyrovnané pětky a můžeme střídat post za post. V tom by měla být naše síla, pokud tedy zůstaneme zdraví,“ dodal Luboš Kovář.

Prodloužení na Slavii i v Děčíně

Drama zažili také diváci na Folimance. Domácí USK Praha udolal Brno 64:62, když hostující Ondřej Šiška netrefil poslední střelu zápasu.

Nováček soutěže z Písku dotáhl zápas na Slavii i přes osmnáctibodové manko díky skvělé koncovce až do prodloužení. V něm však uspěli Pražané a slavili výhru 115:112. „Krásný zápas se smutným koncem pro nás. Jsem rád, že když už bylo skoro po zápase, tak jsme to nezabalili a vrátili jsme se do hry. Dobře, nedopadlo to, ale mně tahle práce dává smysl. Chci hrát s českým jádrem, má to hlavu a patu,“ hodnotil kouč Písku Jan Čech.

Prodlužovalo se taky v Děčíně, kde zvítězily Pardubice 112:111.

1. kolo basketbalové ligy mužů:

Ostrava - Opava 96:102 po prodl. (16:24, 43:33, 65:57, 81:81)

Nejvíce bodů: Jeter 20, Weaver 19, Williams 16 - Šiřina 28, Mokráň 17, Kouřil 13.

USK Praha - Brno 64:62 (17:23, 32:34, 46:51)

Nejvíce bodů: Böhm 20, Johnson a Samoura po 9 - Šiška 17, Lee 15.

Slavia Praha - Písek 115:112 po prodl. (25:25, 55:48, 92:76, 101:101)

Nejvíce bodů: Varver 28, Thompson 24, Mareš 22 - Martin Svoboda 38, Šlechta 20, Fait 15.

Děčín - Pardubice 111:112 po prodl. (25:37, 44:55, 63:71, 91:91)

Nejvíce bodů: Pomikálek 23, Walton 21, Matěj Svoboda a Šturanovič po 20 - Alford 29, Šafarčík 23, Brunk 21.

Olomoucko - Nymburk 68:108 (21:28, 39:52, 48:77)

Nejvíce bodů: Matthews a Škranc po 22, Feštr 10 - Gordon 22, Svejcar 18, Bell 14.