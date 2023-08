Benda (41) se loučí, jinde než v Nymburce hrát nechtěl: 14 titulů? Jen číslo

Dres Nymburka oblékal Petr Benda od roku 2007 a pokaždé končil sezonu ziskem titulu. Až letos se mu to nepovedlo, když tým z Polabí vypadl v semifinále. Bývalý český reprezentant se teď těší na novou životní etapu.

Oznámil jste konec kariéry. Co se ve vás teď odehrává?

„Byl jsem už rozhodnutý delší dobu, nebudu lhát. Přemýšlel jsem o tom už po konci sezony. Různými okolnostmi to k tomu během léta postupně dospělo. Je to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat.“

Na sociálních sítích kolují gratulace od basketbalistů i příznivců. Dostal jste hodně zpráv, které vás potěšily?

„Moc jsem na sociálních sítích nebyl a málokdy se tam ocitnu, ale děkuji všem, že si vzpomněli. Jsem rád, že jsem zanechal nějakou stopu. Na telefon mi přišlo spoustu zpráv a většinou to bylo poděkování za mou kariéru. Je to pěkné, když si lidi vzpomenou. Ale život jde dál a v tom je to pěkné, že jsou tady další možnosti a příležitosti.“

Měl jste nabídky i z jiných klubů. Jaké bylo to rozhodování?

„Poslední tři, čtyři roky už jsem vždy podepisoval smlouvu jen na jeden rok, abych si po sezoně mohl říct, jestli mi stojí za to pokračovat a jestli je taky zájem z druhé strany. Zájem z klubu podepsat se mnou hráčskou smlouvu v tuhle chvíli nebyl a já jsem to akceptoval. Chápu, že klub se rozhodl jít jinou cestou. Na mně pak už bylo jen rozhodnout se, zda má cenu hrát v jiném klubu. Rozmýšlel jsem se dlouho, ale když jsem si porovnal plusy a minusy, nejlepší řešení bylo kariéru ukončit tady v Nymburce.“

Mrzí vás, že se neloučíte titulem?

„Určitě. Byl to cíl klubu a Nymburk je takhle dlouhodobě nastavený. Bylo to zklamání, ale dá se říct, že sezona byla hodně zvláštní už od začátku. Měnil se trenér, zranili se naši ústřední rozehrávači a vyměnilo se tady během sezony deset, jedenáct hráčů. Nebyli jsme schopní postoupit do finále a potažmo vyhrát titul.“

Přesto jste rekordman v počtu získaných titulů. Jak se budete ohlížet za kariérou?

„Čtrnáct titulů? Je to jen číslo. Je tady spousta kluků, kteří to můžou překonat, když Nymburk zase chytí vítěznou vlnu. Budu jim to přát. Martin Kříž k tomu může být za chvíli blízko… Já nemám ve zvyku se moc ohlížet, co jsem měl udělat jinak, co jsem měl udělat líp. Spíš se dívám, co bude následovat a upřímně se na to těším.“

Můžete prozradit, o co se jedná?

„Je to právě ve hvězdách. (směje se) Ale jsem rád, že i po konci kariéry přišly nabídky z různých směrů a můžu si vybírat. Jedna přišla z Nymburka na částečnou výpomoc v managementu, což mě těší. A další jsou v řešení.“

K trenérství zatím nesměřujete?

„Tohle mě v tenhle okamžik moc neláká. Chci si vyzkoušet věci, na které do teď nebyl čas. Věřím, že i v mých letech se stále dost věcí můžu naučit.“

Fanoušci neměli příležitost se s vámi rozloučit na hřišti. Jak se díváte na možnost, že byste v prvním zápase nové sezony naskočil na palubovku?

„Původně jsem tomu nebyl moc nakloněn, ale poté, co mi píší fanoušci a lidé z okolí, začínám trošku přehodnocovat situaci. Bylo by fér rozloučit se na hřišti. Ale bude to jen na skok. Nejsem si jist, jestli bych po té několikaměsíční pauze od posledního zápasu ještě něco trefil.“ (usmívá se)