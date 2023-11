Na střední vyřadili jeho dres, teď řádí v Česku. Bailey o NBA, Messim i ženách

Zatímco váš táta hrál americký fotbal na univerzitě, vy jste se rozhodl pro basketbal. Proč?

„Hrál jsem i americký fotbal na střední škole, dokonce jsem měl nabídky z jiných škol, za které jsem mohl nastupovat, ale basket byla pro mě lepší volba. Jsem vysoký, takže můžu lépe uplatnit svou výšku právě v něm. Je to pro mě celoživotní vášeň, rozhodnutí nelituji.“

Určitě dobrá volba. Na střední škole v Louisianě, kde jste působil, vyřadili váš dres s číslem 2. Jak na to vzpomínáte?

„Neskutečné emoce, nejde to ani popsat. Tolik skvělých hráčů a oni vybrali právě mě. Bláznivé! Byl jsem vůbec první sportovec, jehož dres vyřadili na téhle škole. Jsem jim velmi vděčný, nejde jen o mě, jedná se o odkaz pro celé město. Lidé znají mé jméno a děti ke mně můžou vzhlížet. Nikdy na ten moment nezapomenu.“

Po střední škole jste se přesunul mírně na sever do města Arkansas, kde jste nastupoval za místní Razorbacks. Zahrál jste si tak prestižní NCAA, což je nejlepší univerzitní liga v USA, která každý rok produkuje top hráče do NBA. Co vám tam nejvíce dalo?

„Hrál jsem s výbornými hráči, kteří momentálně nastupují v NBA. Daniel Gafford (Washington Wizards), Mason Jones (dříve LA Lakers nebo Houston Rockets, současně hraje za tureckou Darussafaku), Isaiah Joe, Jaylin Williams (oba Oklahoma City Thunder)... Zůstávám s nimi stále v kontaktu a fandím jim. Především Mason a Isaiah jsou opravdoví bratři na celý život, jednou je pozvu na mou svatbu. Zároveň tam nastupujete proti největším talentům a budoucím hvězdám NBA, chcete se jim vyrovnat, takže se i díky tomu zlepšujete.“

Dokonce jste v jednom roce získal ocenění pro nejlepšího obránce jihovýchodní konference.

„Inspiruje mě Kawhi Leonard a jeho obrana, především když hrál za San Antonio Spurs. Tvrdá a fyzická hra je mi dost blízká, zároveň však chci být platný v útoku. Brát střely na sebe, chodit agresivně ke koši, smečovat. Snažím se být komplexní hráč a pomáhat týmu co nejvíce jak vepředu, tak vzadu. (Je jedním z 5 hráčů v historii, který nasbíral 100+ bloků a 90+ zisků míče za tým Arkansas Razorbacks – pozn. red.)

Od roku 2020 působíte v Evropě, kde jste si vyzkoušel maďarskou, slovinskou a českou soutěž. Jak jste se ocitl v Olomoucku?

„Především jsem si vybíral bezpečné země, kde neprobíhají války. Střední Evropa je klidná, navíc se tu hrají kvalitní soutěže. Poslední angažmá ve Slovinsku pro mě nebylo úplně ideální, chtěl jsem zkusit jinou ligu. Byl to asistent kouče Carter Vance, kdo mě přesvědčil k přestupu do Olomouce. Je to můj dobrý kamarád a skvělý trenér. Povídal mi o hráčích, hlavním trenérovi a rostoucích ambicích týmu. Věřím, že je to dobrá volba.“

V čem vidíte hlavní rozdíly mezi americkým a evropským basketbalem?

„Evropský basket je více taktický, zachází hodně do detailů. Hráči zde nejsou tolik atletičtí, proto využívají různé herní variace a schémata. To se v Americe tolik netrénuje. Hráči bez míče jsou často v pohybu a sbíhají ke koši, neustále vám někdo staví clony, blokuje vás a nemáte příliš času na rozmyšlenou. Mnohem víc se tu brání. Musím se hodně učit, abych vše pochopil správně. Americký basket je postaven především na dominantních hráčích v týmu. Záleží hlavně na rychlosti, dynamice, atletičnosti. V Americe jsem měl spoustu individuálních tréninků na dovednosti, kdežto tady v Česku pouze týmové, které se zaměřují na spolupráci a soudržnost. V Evropě je nutné poznat basketbal mnohem komplexněji jako hru.“

Abyste byl úspěšný, je třeba se dostat do komfortní zóny. Jak na to?

„Musím se hlavně dobře vyspat, proto si jdu lehnout pár hodin před zápasem. Samozřejmě je třeba se kvalitně najíst a následně potřebuji trochu odreagování. Proto si pouštím stand-up komedie nebo nějaká vtipná videa, hlavně abych vypnul hlavu a nemusel přemýšlet nad ničím složitým. Těsně před začátkem utkání si poslechnu americký rap nebo hip hop, to mě naladí skvěle do zápasu a můžu jít na věc.“

Pouštíte v kabině americké, nebo české písničky?

„O to se starám já a Dupree McBrayer, takže pouštíme americké songy. Většinou jsme první v kabině, ale líbí se to i českým hráčům. Máme společný vkus, nikdo si nestěžuje. Teda doufám... (smích). Ale když se repráku chopí Feši (Lukáš Feštr), občas zní i české písničky.“

Jak se vám líbí v Česku a konkrétně Olomouci?

„Závidím vám, v jaké zemi žijete. Každý den potkám tolik krásných žen, je to až neuvěřitelné. Nemám přítelkyni, takže se tu cítím opravdu dobře... (smích) Město je hezké, Olomouc se mi líbí. Lidé jsou velmi přátelští a ochotní. Jen musím ochutnat ten smradlavý sýr. Jak se jmenuje?“

Tvarůžky.

„Ano, přesně ten. Slyšel jsem, že je to tady velká tradice.“

To je pravda, stejně jako pivo.

„Samozřejmě jsem zkusil, Radegast nebo tak nějak se jmenovalo. Chutná mi, je dobré.“

Domů se podíváte až po sezoně?

„Ano, vracím se pravidelně. Především trénuji s kamarády, kteří hrají NBA. To mě neskutečně motivuje a neustále posouvá dopředu, když vidím jejich schopnosti. V Evropě hrají opravdu kvalitní hráči, musím se pořád zlepšovat.“

Komu v NBA fandíte?

„Pocházím z Louisiany, kde je největší město New Orleans, takže jsem fanouškem Pelicans. Pokud nehrají v play off, fandím Boston Celtics. Obdivuju Jaysona Tatuma, skvělý hráč.“

A dětský vzor?

„Kobe Bryant a LeBron James.“

Sledujete i ostatní sporty?

„Pochopitelně sleduji americký fotbal. Ale mám rád i ten evropský, především díky Messimu, který teď hraje v Miami. Navíc máme narozeniny ve stejný den, kdo tohle může říct? (úsměv) Tady v Česku se mi zalíbil florbal, zábavný sport.“

Co rád děláte ve volném čase? Prý máte i netradiční hobby...

„Poslouchám hudbu, hlavně RnB, rap a hip hop. Můj oblíbený interpret je americký rapper NBA YoungBoy. A zajímám se o umění, v Americe mám plátno, na které rád maluji a vytvářím díla. Také sleduji módu nebo rád tančím, ale nemyslím si, že jsem dobrý tanečník...“ (smích)