Trojan se chystá na ligu. Jsi vynikající herec, basketbalistu zahraješ!

Splním si svůj sen... Stojí na několika billboardech kolem Opavy. Známý herec Ivan Trojan na nich pózuje v opavském dresu a číslem 60. Ligový zápas 18. kola Kooperativa NBL proti Písku je pro něj předčasným dárkem k šedesátým narozeninám, které oslaví 30. června. Zároveň jde o poděkování mistrovského klubu za přízeň a pomoc v covidových časech. V neposlední řadě půjde i o charitu. Ivan Trojan je už osmnáct let partnerem Klubu cystické fibrózy, kam půjde výrazná část výtěžku unikátní akce.

Lístky na sobotní zápas proti nováčkovi z Písku jsou dlouho beznadějně vyprodány. Včetně sedaček a židlí přímo na palubovce. „Nepříjemnějšího soupeře jsem si vybrat nemohl,“ posteskl si na oko po tréninku Ivan Trojan. „Jsou mladí, presují, je tam velký elán, takže respekt k soupeři mám velký. Ale těším se. Co jsem slyšel, vzali to a dokonce prý i vyrobili písecký dres s číslem 60, který by mi chtěli věnovat. Rád ho přijmu.“

Důchodci, pauza!

S Opavou trénuje Ivan Trojan od úterý. Ovšem zdaleka ne poprvé. S Petrem Czudkem je pojí letité přátelství, opavský kouč už si dokonce zahrál v jednom z jeho filmů. „Petr se mihnul ve filmu Ve stínu, ale nedopadlo to,“ pousmál se Trojan. „Měl tam jen malinkatý, vteřinový záběr. Tohle mu ještě musím oplatit. Jistě by obsáhnul docela širokou škálu charakterů, zahrál cokoliv. Co konkrétně? Možná nějaký popleta, tak třeba Anděl páně 3...“

Do párových cvičení dostal Trojan k ruce Luďka Jurečku, čerstvého čtyřicátníka. „Důchodci, pauza!“ hlásil Czudek po jednom ze cvičení. „Je to zážitek, i když je nám dohromady takřka sto let,“ smál se Jurečka. „Ivan už tady sice pár let na tréninky jezdí, ale tohle je něco specifického. Sám jsem zvědavý, jak to bude v sobotu vypadat. Doufám, že to pro něj i nás všechny bude velké. A kdyby to bylo i okořeněno nějakým Ivanovým bodem nebo asistencí, byla by to paráda.“

Unikátní ligový start v Opavě neberou na lehkou váhu. Trojan je na trénincích mezi prvními, dlouho před začátkem se protahuje, dribluje. „Největší alchymie pro mě je – jak se nezranit,“ popisuje basketbalový dril. „Když jsem se do toho opřel hlavou, jak bych chtěl, hned jsem měl něco nataženého, problémy s kolenem. Takže jsem to musel docela korigovat. A teď mě píchlo v kříži...“

Basketbal miluje Ivan Trojan od dětství. Začínal ve Vyšehradu, tři roky hrál nejvyšší dorosteneckou ligu za Spartu. „Mým spoluhráčem byl například Michal Ježdík a vlastně od dětství jsem hrával proti Jirkovi Okáčovi, kterého všichni v Opavě dobře znají,“ připomněl reprezentační legendy. „Později jsme pak s klukama založili TJ Elán Praha. Naše heslo bylo: ‚S Elánem do důchodu.‘ Teď se změnilo na: ‚S Elánem do Opavy!‘“

Omezil i kouření

I kvůli ligovému duelu si během svátků hlídal stravování. Žádné přejídání. „Mám z toho tak velký respekt, že jsem i omezil kouření,“ pousmál se Ivan Trojan. „Jednou z motivací je i to, aby se o basketu vědělo a mluvilo zase trošku víc. A je to i poděkování fanouškům Opavy, kteří jsou skvělí.“

Nervozita? „Hlavně jsem vděčný a vážím si této možnosti,“ říká Trojan. „S tím pak přichází i zodpovědnost za celé tohle bláznovství. Protože je to bláznovství. I to mě na tom baví, že překračujeme nějakou mez. Cítím zodpovědnost i trému, ta k tomu patří. Ovšem jsem na ni zvyklý i z mé branže.“

S trenérem i novými parťáky v rámci možností probírají i systémy a taktiku. „Abych alespoň částečně věděl, kde se pohybovat a jaký systém se zrovna hraje. Ale určitě to bude i dílo improvizace.“

S tím počítá i Petr Czudek. I proto má pro Ivana Trojana poměrně jasný taktický plán: „Ivane, jsi vynikající herec, průměrného basketbalistu zahraješ v pohodě!“ Na tváři hvězdné posily to vyvolalo úsměv.

„Jo, to bych byl docela rád. Kdyby to vypadalo, že na hřiště patřím a netrčím. Ale to je... no, uvidíme. Pro mě je nejdůležitější, aby vyhrála Opava. A kdybych dal koš, byla by to krásná přidaná hodnota. A asi by byli rádi i diváci,“ dodal Ivan Trojan.