Nejen Bohemians. Trojan si zahraje basket za Opavu: Žádný výstřel do tmy

Pro Trojana to nebude první podobná zkušenost. V červnu 2009 odehrál sedm minut v posledním kole druhé fotbalové ligy za Bohemians 1905, kterým fandí. Nyní dostane příležitost v basketbale, kterému se v mládí věnoval, od opavského kouče a svého kamaráda Petra Czudka. Na zápas se už nějakou dobu připravuje a jezdí trénovat i do Opavy.

„Nedávno jsme se s Čoudou (Czudkem) bavili o tom, jak velkým zážitkem byl pro mě fotbalový zápas za Bohemku. Byl to velké. Jediné, co by to mohlo trumfnout, je basketbalové utkání v lize za Opavu. Basketbal je mým sportem, znamená pro mě více než fotbal. Čouda se toho chytil,“ uvedl Trojan.

„Snažím se co nejvíce trénovat. V Praze se připravuji individuálně. Když to čas dovolí, přijedu do Opavy. Naposledy jsem tady byl čtyři dny a měl jeden až dva tréninky denně,“ řekl populární herec. „V mém věku si už tělo hůře zvyká. Snažím se dělat vše tak, aby to nebyla ostuda, ale lidi měli z toho co největší zážitek,“ prohlásil.

„Ivan je perfekcionista, vždy má velké cíle. Jeho start za Opavu není žádným výstřelem do tmy, že udělá dva dřepy, dva kliky a jde si zahrát,“ uvedl Czudek.

V rámci přípravy upravil Trojan i životosprávu. „Když jsem si řekl, že do toho jdu naplno, tak jsem si natáhl lýtkový sval. K tomu mě začalo pobolívat koleno. Uvědomil jsem si, že k tomu musím přistoupit jinak, než když jsem končil v dorostu Sparty. Musím vše dělat s rozmyslem,“ řekl Trojan, který si v mládí v pražském týmu zahrál i s pozdějším reprezentantem a trenérem Michalem Ježdíkem.

Podle Czudka nebude Trojanovo vystoupení v zápase jen epizodní. „Není to tak, že bude rozskok, Ivan chytne balon, zamává a odejde. Kdybychom takhle přemýšleli, tak by si zahrál All star game, kde se méně brání a nejde o výsledek. Ivan by si to možná i více užil,“ řekl Czudek.

„Snažím se vymyslet scénář. Není to ale film ani divadlo. Nevím, jakým směrem se bude zápas vyvíjet. Musíme vědět, jak budeme hrát v obraně a jak v útoku. Konkrétně to budeme ladit po Vánocích. Naše nová posila se k týmu připojí čtyři dny před utkáním. Na palubovce se objeví během zápasu hned několikrát,“ uvedl kouč Opavy, která vyhrála posledních osm ligových zápasů a vede tabulku.

Zápas rovněž finančně pomůže Klubu cystické fibrózy, který Trojan dlouhodobě podporuje.