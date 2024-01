Nymburk zvládl bitvu o první místo. Zaragoze oplatil porážku

Třetí výhru na domácí půdě ve FIBA Europe Cupu slavili hráči Nymburka. O prvenství ve skupině si to rozdali se španělskou Zaragozou a favorita zdolali 70:64. Český celek si tak dvě kola před koncem výrazně přiblížil postup do čtvrtfinále soutěže. „Skvělé pocity, domácí zápasy jsme chtěli vyhrát, protože venku nevíte, jak to dopadne. Jsme velice spokojeni, že se nám to povedlo,“ líčil Jakub Tůma.