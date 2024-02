PŘÍMO Z ATÉN | Palubovka v Řecku hoří hostům vždy pod nohama, tentokrát bude pro soupeře z Česka snad ještě žhavější. Otevírací zápas kvalifikace o EuroBasket 2025 odstartují v pátek (od 20.00, PP ČT Sport) Tomáš Satoranský a spol. v přístavním Pireu, kde domácí reprezentace nehrála 26 let. V aréně Míru a přátelství pro patnáct tisíc fanoušků mohou čekat pravý opak. Vášnivý řečtí fanoušci vyhlíží premiéru Vasilise Spanoulise v roli kouče národního týmu. Ten se vrací do haly Olympiacosu, v jehož dresu se stal hráčskou legendou.

„Na Panathinaikosu nebo Olympiacosu je vždy jedna z nejlepších atmosfér v Evropě. Uvidíme, jak to bude vypadat na nároďák, ale já se těším. Vždycky mě to vybičuje k lepším výkonům,“ hlásil Satoranský, barcelonský borec protřelý mnoha bitvami v halách řeckých gigantů. Pro některé jeho spoluhráče ale půjde o velký svátek, basketbal v takovém kotli ještě nikdy nehráli.

Řekové jsou jasnými favority mače, pro Česko půjde hned na úvod o nejtěžší zkoušku v celé kvalifikaci. Ani porážka nic neznamená, ze čtyřčlenné skupiny nepostoupí na ME jen nejhorší tým. A Velkou Británii, pondělního soupeře v Pardubicích, či Nizozemsko, by výběr nového španělského trenéra Diega Ocampa měl dostat pod sebe.

V Řecku jde hlavně o prestiž, dobré naladění do dalších zápasů. Domácí mají k ruce 11 euroligových borců a Spanoulise přezdívaného Kill Bill díky řadě rozhodujících košů během kariéry na lavičce. „Techničností a taktickou hrou Řecku asi nemůžeme konkurovat, musíme to dohnat bojovností a hladem po vítězství,“ věří Satoranský. Řekové naposledy Čechy zdolali v osmifinále EuroBasketu 2022 velmi těsně (88:94), přestože se těšili přízni rozhodčích a měli k dispozici největší hvězdu Giannise Antetokounmpa. Ten nyní plní povinnosti v NBA, paradoxně o to nebezpečnější mohou domácí být. „Bez něj hrají lepší basket. A pořád mají úžasné individuality z Panathinaikosu a Olympiacosu, které hrají dlouho pospolu,“ soudí Satoranský.

Jeho úkolem bude, aby pozvedl český tým na vyšší úroveň. To od svého lídra očekává i Tomáš Kyzlink. „O něm nemá cenu ani mluvit. Viděli jsme, že když nebyl v minulé kvalifikaci o mistrovství světa proti Maďarům, tak jsme je nebyli schopní porazit. Saty dostane hráče do pozic, kde mají silné stránky a můžou být efektivní. Dělá všechny kolem sebe lepšími.“

V řeckém pekle bude Satyho kouzlo dvojnásob potřebné.

Nominace českých basketbalistů

Rozehrávači: Ondřej Sehnal (Nymburk), Vojtěch Sýkora (Písek), Tomáš Satoranský (Barcelona/Šp.).

Křídla: Jaromír Bohačík (Nymburk), Patrick Samoura (USK Praha), Martin Svoboda (Písek), Matěj Svoboda (Děčín), Richard Bálint (Alicante/Šp.), Vojtěch Hruban (Cholet/Fr.), David Jelínek (Murcia/Šp.), Tomáš Kyzlink (Wloclawek/Pol.).

Jaromír Bohačík (Nymburk), Patrick Samoura (USK Praha), Martin Svoboda (Písek), Matěj Svoboda (Děčín), Richard Bálint (Alicante/Šp.), Vojtěch Hruban (Cholet/Fr.), David Jelínek (Murcia/Šp.), Tomáš Kyzlink (Wloclawek/Pol.). Pivoti: Luboš Kovář, Martin Kříž (oba Nymburk), Ondřej Balvín (Prometej/Ukr.), David Böhm (Burgos/Šp.), Martin Peterka (Braunschweig/Něm.).

Jak se hraje kvalifikace o EuroBasket 2025

česká skupina: Řecko, Nizozemsko, Velká Británie, hraje se systémem každý s každým doma venku

ze čtyřčlenné skupiny postoupí tři nejlepší na EuroBasket, na němž se představí celkem 24 týmů a který bude pořádat Lotyšsko (hostí i play off), Kypr, Finsko a Polsko (27. 8. – 14. 9. 2025)

Český program

2024

23. 2. Řecko – Česko (20.00)

26. 2. ČESKO – Velká Británie (20.15)

21. 11. ČESKO – Nizozemsko

24. 11. Nizozemsko – ČESKO

2025