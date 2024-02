Satoranský jde v brutální sezoně bojovat za repre: Co slíbím, to platí

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Během víkendu odmakal tři zápasy ve třech dnech v rámci ostře sledovaného španělského poháru Copa del Rey. Rozlámaný a zklamný z finálové porážky proti Realu Madrid sedl do letadla posílit českou reprezentaci. V sezoně, kdy má už teď v nohách brutální porci pětapadesáti zápasů, neuhnul ze svého slibu. A tak Tomáš Satoranský (32) už v pátek povede české barvy v Aténách do startu kvalifikace o ME 2025 proti řeckému kolosu. Že jeho barcelonský parťák Jan Veselý zvolil raději odpočinek, ale úplně chápe.

Naposledy oblékl Tomáš Satoranský barvy národního výběru před rokem a půl v osmifinále EuroBasketu 2022. Při berlínské porážce s Řeckem vytvořil rekord ME v počtu asistencí (17), těžce však kousal těsnou porážku 88:94. Nyní se vrací, opět proti Řecku. A cíl je jasný – pomoci týmu dobře rozehrát kvalifikaci o ME 2025, kde by chtěla jeho generace ještě něco dokázat.

Jak vám je po těle po zápřahu v Cope del Rey?

„Kdyby se vyhrálo, asi bych na tom byl trochu líp. Fyzicky to bylo fakt náročné. Tři zápasy hned po sobě jsme nehráli celý rok. Není to ideální, ale to se čekalo. Naštěstí mi tělo tuhle sezonu drží dobře i přes tu strašnou porci zápasů. A do nároďáku jsem se po roce a půl zase strašně těšil. Bohužel jsem nepřijel s titulem z Copa del Rey, což je pro mě zklamání, ale na druhou stranu na to tady můžu rychle zapomenout.“

Vážně vám ani na chvíli neblesklo hlavou, že raději zvolíte odpočinek?

„Od začátku sezony jsem byl rozhodnutý, že přiletím a šlo jen o to, abych byl zdravý. To platilo a bude platit vždy – když jsem zdravý, chci reprezentovat. Takže jsem se snažil dodržet slib, který jsem dal nároďáku a Diegovi (novému španělskému kouči Ocampovi). Navíc je pro mě velkou motivací hrát na dalším mistrovství Evropy. Teď jen doufám, že se nezraním.“

Váš o rok starší barcelonský spoluhráč Jan Veselý, který hraje skvělou sezonu, se nakonec omluvil. Vy jste na něj byl vždy tvrdý, aby reprezentoval. Chápete tentokrát jeho situaci?

„Už na něj tvrdý nejsem, protože je to druhým rokem můj spoluhráč. (úsměv) Kalendář je vážně hrozně náročný. Už některé zápasy v lize Honza odpočíval, aby byl fyzicky ready na Euroligu. Má fakt spoustu minut a vůbec se mu nedivím, že se takhle rozhodl. Rád bych ho tu samozřejmě měl, ale už jsme přeci jenom trochu starší na to, abych ho lámal. Je to jeho rozhodnutí a musíme ho respektovat.“

Evropský basket vzkvétá, jeho největším problémem je teď podle mnohých obrovská porce zápasů. Mělo by se to řešit?

„Za mě určitě. Spočítali jsme, že i s přípravou mám už v sezoně 55 zápasů. Evropský basket by se na to měl podívat, protože tohle nakonec nejvíc odnesou euroligoví hráči. Kvůli reprezentačnímu oknu máme v Eurolize dvojzápasy ve čtyřech týdnech navíc a je to prostě znát. Hráči jsou víc zranění. A pokud chtějí ještě přibírat do Euroligy nové týmy, jak se o tom mluví, tak se asi musí přejít k jinému systému.“

Do Česka jste dorazil zklamaný po porážce od Realu ve finále Copa del Rey. Dlouho jste Madridu ale vzdorovali a měli šanci vyhrát, nemůžete věšet hlavy.

„Souhlasím, za nás to byl velice povedený turnaj. Jenže Real je tuhle sezonu nejlepší tým v Evropě. A my máme tu smůlu, že s nimi budeme bojovat o každý pohár. Když je chcete porazit, musíte být perfektní celých čtyřicet minut. A to se nám nepovedlo. Ale možná ještě přijdou důležitější zápasy o důležitější tituly, v kterých budeme mít šanci a poučíme se.“

Jak byste zatím hodnotil celou sezonu, do které šla Barcelona s novým trenérem a po mnoha změnách slabší než dřív?

„Nerad hodnotím během sezony, protože je ve hře ještě spousta titulů. Teď jsme smutní, že se nám nepodařilo získat ten první velký titul, ale cítím, že tým se každý měsíc zvedá. V prosinci jsme měli trošičku krizi, ještě jsme se sehrávali. Navíc spousta nových kluků neměla zkušenosti s Euroligou. I trenér se postupně lepší. Máme na čem stavět, přitom už teď je pro mě naše pozice v Eurolize překvapivě dobrá.“

Barcelona je s bilancí 18:8 druhá za Realem, ve španělské ACB lize jste třetí se zápasovým skóre 15:7. Jak velký rozdíl je hrát pod novým koučem Rogerem Grimauem oproti náročnému drábovi Sarunasi Jasikevičiusovi?

„Proti Šarasovi je to velká změna. Roger je víc španělská škola basketbalu, což už jsem v kariéře zažil. Do hry někdy přináší víc klidu, není to takový charakter jako Šaras. Začíná se cítit líp a zvykat si, jaké to je trénovat Euroligu a ACB. Musel se adaptovat na spoustu věcí. Třeba na to, jak mluvit s rozhodčími. Spousta věcí pro něj byla nová, ale myslím, že do našeho basketbalu dal spoustu prvků, které jsou zajímavé. Spoustě hráčům způsob, jakým trénuje, vyhovuje. Výsledky zatím jsou dobré, ale v Barceloně se hodnotí vždycky až po sezoně…“

Na pozici pivotů máte dva letité kamarády – Jana Veselého a nově také Willyho Hernangomeze. Je znát, že s nimi máte dobrou chemii?

„Mám toho s nimi tolik odehráno, že nad tím už ani nepřemýšlím. Willymu na začátku trochu trvalo, než si zvyknul na Euroligu, jak náročná je to soutěže a že se musí vyhrávat od začátku do konce. Přeci jenom byl v NBA sedm let a tam je mentalita jiná. V posledních měsících ale předvádí skvělý basketbal.“

Borec z NBA byl překvapený, jak těžký je evropský basket?

„Takový je trend. Když se podíváte na hráče, kteří v NBA v poslední době neuspěli a přijdou do Evropy, tak není jednoduché si zvyknout. Basketbal v Evropě je mnohem taktičtější, týmovější, v zápase není prostor na moc chyb.“

Jednou z výjimek je letní barcelonská posila Jabari Parker, který se chytil výborně.

„Na něm je strašně vidět, jak chce být v týmu a chce hrát basketbal, který mu chyběl. Jsem z toho překvapený, protože jsem ho takhle nezažil za tři měsíce, kdy jsem s ním byl ve Washingtonu. Je jedním z nejlepších Američanů i mimo hřiště. Učí se španělsky, snaží se s námi i ve španělštině konverzovat, což je hodně sympatické. Tohle všechno mu pomáhá, aby byl úspěšný na hřišti.“

Do hry by měla brzy naskočit za Barcelonu i španělská legenda Ricky Rubio. Jak to s ním vypadá?

„Trénoval s námi už poslední tři týdny. Jeho plán byl, aby debutoval se španělským nároďákem teď během reprezentačního okna. A pochopil jsem, že pro klub by měl být k dispozici už při Eurolize v Monaku. Ohromně se na něj těšíme.“

Vám ale přibude na rozehrávce konkurence…

„Rickyho Rubia rozhodně neberu jako svou velkou konkurenci, protože on je neuvěřitelný hráč, kterého asi nemůžete odmítnout, když se taková šance naskytne. Naopak se velice těším na to, jaká může být naše spolupráce, protože přeci jenom nehraju jen na jedničce. Hrál jsem i na dvojce, takže tam může být do budoucna víc variant. A jeho největší kvalita je, že dělá kolem sebe hráče lepšími.“

Rubio může být zajímavým trumfem do nejdůležitější části sezony, že?

„V to samozřejmě všichni doufáme. Dlouhou dobu basketbal nehrál, musí se dostat do své pohody. Aby cítil, že týmu může pomoci. Ale na tréninku je vidět, že je pořád skvělý hráč, legenda. Všichni doufáme, že bude jedním z X faktorů do konce sezony.“

Tomáš Satoranský v sezoně

odehrané zápasy

Euroliga 26

ACB liga 21

Copa del Rey 3

statistiky

Euroliga - 25:56 minuty / 7,4 body / 4,4 doskoky / 4,0 asistence

ACB liga - 22:46 minuty / 7,8 body / 3,3 doskoky / 4,6 asistence

Jak se hraje kvalifikace o EuroBasket 2025

česká skupina: Řecko, Nizozemsko, Velká Británie, hraje se systémem každý s každým doma venku

ze čtyřčlenné skupiny postoupí tři nejlepší na EuroBasket, na němž se představí celkem 24 týmů a který bude pořádat Lotyšsko (hostí i play off), Kypr, Finsko a Polsko (27. 8. – 14. 9. 2025)

Český program

2024

23. 2. Řecko – Česko

26. 2. ČESKO – Velká Británie

21. 11. ČESKO – Nizozemsko

24. 11. Nizozemsko – ČESKO

2025